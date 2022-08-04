– Наилучшим сценарием, по которому может развиваться Украина, является "демократическая модернизация". При таком сценарии Украина делает активные шаги по увеличению экономической свободы, дерегуляции, приватизации. Государство практически не вмешивается в экономику, а концентрируется на том, чтобы создать равные, честные и прозрачные правила игры для украинского бизнеса, – рассказывает Валерий Пекар. – Это то, что Украина обязалась делать, став кандидатом в члены Европейского Союза. В таких условиях в страну будет поступать большая западная помощь. В сочетании с экономической свободой это даст фантастический взлет украинской экономики. Украина по сути становится одним из восточноевропейских экономических тигров. Но на сегодняшний день Украина является последней в Европе страной с точки зрения экономических свобод, а в мире занимает 130-е место.

Второй сценарий мы назвали "принудительная евроинтеграция". Это сценарий, при котором украинские власти не хотят перемен, украинское общество не может активно на власть давить, в том числе и из-за ограничений, введенных в связи с военным положением. Реформы проходят только под влиянием Запада, поэтому, если Украина не делает обещанные реформы, Запад не дает денег. Как говорится, активного судьба ведет, а пассивного тянет за уши. Так нас тянут за уши к евроинтеграции, создавая для Украины узкий коридор, в котором можно двигаться, чтобы эти реформы сделать.

Третий возможный сценарий мы назвали "украинский авторитаризм" – это, по сути, отказ от изменений, отказ от реформ. Очевидно, что общество такого не примет и не воспримет. Но может быть сценарий, при котором остаются ограничения военного положения и общество не особо может протестовать, потому что свободы слова нет, свободы журналистики нет, свободы собраний и политических акций нет. Тогда понемногу закручиваются гайки, и мы превращаемся в маленькую Россию, только с вышиванками и украинским языком. Это значит, что убийца дракона сам становится драконом, потому что дракон нас укусил. Мы понемногу двигаемся в сторону КНДР, хотя, мне кажется, это будет больше похоже на Кубу. Проблема в том, что это не сможет продолжаться долго, потому что Россия снова вернется. Такая страна всегда будет жертвой какого-нибудь хищника.

Именно в таких трех сценариях мы рассматриваем будущее IТ-индустрии. В первых двух сценариях украинская IТ будет достаточно неплохо себя чувствовать. В третьем – гораздо хуже. Но все равно значительная часть айтишников останется работать здесь.

Но такие три сценария можно говорить не только для IТ, но и в целом для экономики Украины?

Мы брали IТ, потому что это people business. Здесь человек есть основная производственная сила. Если говорить о сельском хозяйстве и металлургии, то для них важнее несколько других факторов. В IТ основным фактором есть люди, и то, как они себя чувствуют, хотят уезжать или оставаться. Поэтому этот анализ не универсален. Но его можно перенести на другие отрасли экономики, где человек является основной производственной силой. К примеру, на креативные индустрии.

Не кажется ли вам, что с лозунгами "не ко времени" мы скатываемся именно к авторитаризму?

Кажется. Но общество этого не воспринимает. Теперь вопрос в том, как дальше будут развиваться события. Будет ли Запад активно давить или будет ли пассивно это делать. То есть насколько быстро будут вести Украину. Ибо кандидатом в члены Евросоюза можно быть и двадцать лет, и пятьдесят лет. Как говорят о футболистах: подавал надежды, потом подавал мячи, а потом стал подавать пальто. С другой стороны, Запад немного схитрил по отношению к нам, и это означает, что мы потеряем статус кандидата очень быстро, если не будем делать правильные вещи. А сейчас мы правильные вещи не делаем. Мы делаем неправильные вещи, и это может быть политической катастрофой для правящей партии.

А какие правильные вещи нужно делать уже сейчас, а не после окончания войны?

Поговорим о конкретных вещах, которые происходят прямо сейчас. Украина назначила судью Конституционного Суда вопреки всем нормам, законам, правилам и обещаниям. То есть грубо нарушила обязательство, которое брала на себя перед ЕС. Украина назначила политически зависимого генерального прокурора, сильно затянула с назначением специального антикоррупционного прокурора. Украина назначает в органы, которые руководят отбором судей, недобродельных судей, которые отобраны не в соответствии с международными стандартами и нормами и рекомендациями ЕС. Соответственно, эти неблагочестивые члены органов судейского самоуправления будут избирать и назначать таких же неблагочестивых судей, как они. И таких вещей много. Украина заблокировала свою приватизацию. Огромное количество пустых объектов сейчас простаивает, наносит государству ущерб каждый день. А такие объекты хотят приобрести предприятия, которые выезжают из неспокойных районов и желают провести релокацию своего бизнеса. И это очень сильно поддержало бы украинскую экономику. В общем, Украина сейчас делает очень много неправильных вещей.

Почему власть упорно не делает того, чего от нее требуют западные партнеры. Это из-за непрофессионализма команды или все-таки это ее сознательная политика?

Я думаю, это сознательная политика. Они думают, что могут делать что угодно, а украинский народ и западные партнеры это простят, потому что война и все такое. Но если они не изменят политику, то нас ожидают не самые лучшие сценарии развития событий.

Следите за важнейшими новостями Львова, региона, Украины и мира вместе с "Еспресо.Запад"! Подписывайтесь на нашу facebook-страницу и телеграмм-канал .