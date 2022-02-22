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Если УЕФА проведет финал Лиги чемпионов в Петербурге, это вознаградит агрессивные действия путинской России - мэр Лондона

22 февраля, 2022 вторник
21:37
Спорт

Мэр Лондона Садик Хан заверил, что город готов принять финал Лиги чемпионов, если его перенесут из Санкт-Петербурга из-за российской агрессии

Об этом сообщает Evening Standard .

"Лондон готов принять финал Лиги чемпионов. Проведение финала Лиги чемпионов – это привилегия. Если УЕФА проведет финал в Петербурге, это вознаградит агрессивные действия путинской России", – сказал мэр Лондона Садик Хан.

Напомним, прошлогодний финал ЛЧ между "Челси" и "Манчестер Сити" (1:0) был перенесен из Стамбула (Турция) в Порту (Португалия) только за три недели до проведения матча, после того, как город был внесен Великобританией в красный список стран по распространению COVID-19, что сделало невозможным попадание английских болельщиков на игру.

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Мир
война с Россией
финал Лиги чемпионов
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