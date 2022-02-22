Если УЕФА проведет финал Лиги чемпионов в Петербурге, это вознаградит агрессивные действия путинской России - мэр Лондона
Мэр Лондона Садик Хан заверил, что город готов принять финал Лиги чемпионов, если его перенесут из Санкт-Петербурга из-за российской агрессии
Об этом сообщает Evening Standard .
"Лондон готов принять финал Лиги чемпионов. Проведение финала Лиги чемпионов – это привилегия. Если УЕФА проведет финал в Петербурге, это вознаградит агрессивные действия путинской России", – сказал мэр Лондона Садик Хан.
Напомним, прошлогодний финал ЛЧ между "Челси" и "Манчестер Сити" (1:0) был перенесен из Стамбула (Турция) в Порту (Португалия) только за три недели до проведения матча, после того, как город был внесен Великобританией в красный список стран по распространению COVID-19, что сделало невозможным попадание английских болельщиков на игру.
- 22 февраля в УЕФА заявили, что пока нет планов о переносе финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга из-за российской агрессии против Украины.
- После этого премьер Британии Борис Джонсон заявил, что футбольные турниры не будут проводиться в России из-за ее агрессии против Украины.
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