Если УЕФА проведет финал Лиги чемпионов в Петербурге, это вознаградит агрессивные действия путинской России - мэр Лондона

Об этом сообщает Evening Standard .



"Лондон готов принять финал Лиги чемпионов. Проведение финала Лиги чемпионов – это привилегия. Если УЕФА проведет финал в Петербурге, это вознаградит агрессивные действия путинской России", – сказал мэр Лондона Садик Хан.

Напомним, прошлогодний финал ЛЧ между "Челси" и "Манчестер Сити" (1:0) был перенесен из Стамбула (Турция) в Порту (Португалия) только за три недели до проведения матча, после того, как город был внесен Великобританией в красный список стран по распространению COVID-19, что сделало невозможным попадание английских болельщиков на игру.