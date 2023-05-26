Бахмут: история обороны, ситуация сейчас, возможность наступления



Оборона Бахмута - это самая кровавая битва со времен Второй мировой, учитывая потери и продолжительность боевых действий. Обе стороны сосредоточили наибольшие силы. Реального военного значения город не имеет. Бахмут был важен, когда у россиян была возможность наступать из Изюма. Когда мы провели на Харьковщине контрнаступление - роль Бахмута значительно уменьшилась, но он начал приобретать определенное политическое значение, потому что врагу нужна была победа.

Я считаю критическим моментом январь, когда враг захватил Соледар. Это должно быть расследовано и экспертами и военными. Потому что россияне смогли захватить этот город, когда мы провели ротацию и одна из бригад не удержалась, где должна была. Захват Соледара начал создавать другую динамику, потому что он обеспечил нависание на северном фланге. Потом было продвижение на юге, когда враг захватил Клещиевку. Эта история сменила динамику вокруг Бахмута. Враг начал обстреливать две главные трассы, снабжавшие город. Затем в марте был самый сложный момент – все советовали отступать из города. Потом все стало на свои места. Генерал Сырский неоднократно ездил в Бахмут и говорил, что, прежде всего, надо уничтожать наиболее боеспособные войска русских. Это были силы ЧВК "Вагнер". Новая тактика использования подготовленных вагнеровцев и преступников позволила им продвинуться в городе. После конца марта мы еще два месяца удерживали Бахмут, хотя россияне продвигались в городе и флангах.

Сейчас ситуация выглядит так – враг контролирует город. У нас остаются некоторые участки близ "Литачка" и дорога на Ивановское, которая является воротами в Бахмут. На флангах наши войска пытаются продвигаться в сторону Берховки и продолжаются активные боевые действия в зоне Клищиевки. Ситуация зеркальная – мы стараемся обеспечить стабилизацию линии фронта и создание условий для уничтожения подразделений РФ, которые будут менять вагнеровцев (если будут). Также мы стараемся обеспечить условия для дальнейших наступательных действий.

Свою миссию выполнили наши бригады, защищавшие город. Некоторые бригады там стояли достаточное время и уничтожили значительную часть вагнеровцев и десантных подразделений. Численность погибших и раненых россиян в пределах 70 тыс. Оборона Бахмута дала возможность украинской армии обеспечить подготовку резервов для весенне-летней наступательной операции. Бахмут обезопасил города за ним – российский потенциал, как гангрена, полез бы дальше. Бригады справились со своей миссией на 100%.

Мы переоцениваем возможности ВСУ проводить наступательные действия в зоне Бахмута. Главное – обеспечить стабилизацию линии фронта, обезопасить фланги. Враг опрокинул резервы и пытается давить там. В зоне Берховки – паритет, в Клещиевке мы постепенно продвигаемся. На флангах будут продолжаться активные бои. Сейчас есть замедление боевых действий. В центре города стало спокойнее, ситуация на флангах непростая. Говорить о начале наступления на этом участке – это преувеличение.

Ситуация на других участках фронта

Зона Сватово – Кременная – Двуречная. Там линия фронта не меняется, но у россиян достаточно большое количество личного состава и продолжаются напряженные боевые действия. В частности, последние пять дней все вспоминают о Масютовке. Это немного выше Сватового, там враг пытается протиснуться. Это один из непростых и опасных участков фронта.

В Авдеевке пограничники сообщили, что россияне использовали химические смеси из коптеров. Бой длился более 10 часов. Враг имел существенные потери и в живой силе, и в технике. Им не удалось продвинуться. В Марьинке бои продолжаются, продвижения россиян нет. Угледар – изменений нет. Запорожское, Херсонское направление – использование артиллерии и дальнобойных систем для уничтожения российских ЗРК, баз. Период подготовки наступательных действий продолжается.

Запорожское направление, как считают россияне, наиболее рискованно с точки зрения действий ВСУ. Может, это так и будет. Фортификации направлены на защиту, но главное – это силы и средства. Несмотря на то, что есть 400 тыс. россиян – 150-170 тыс. из них на первых линиях. Учитывая растянутость линии обороны этих сил, недостаточно для того, чтобы сдерживать наступательные действия, которые могут начаться и на нескольких направлениях.

Рейд РДК и легиона ”Свобода России” в Белгородскую область: оккупанты вынуждены усиливать фронт

В Белгородской области были рейдовые действия РДК и легиона "Свобода России". Они были достаточно эффективны и эффектны. Ротная тактическая группа смогла беспрепятственно пересечь границу РФ и выйти в отдельные населенные пункты. Мы увидели резонанс. Это показало, что армия РФ не может реагировать на подобные рейдовые действия, она медленная. Она не собирается защищать собственное население, потому что поднимает истребители, бомбардировщики и сбрасывает бомбы на собственную территорию. Военный смысл рейда вроде бы незначителен, но на самом деле эти рейды будут иметь значение. Три приграничные области (Белгородская, Брянская, Курская) – это 700 км границы. Для защиты этой территории у россиян есть 17 тыс. личного состава – их может хватить всего на 120 км. Или они будут опрокидывать силы из других участков фронта. Другого решения, помимо усиления фронта, просто нет. Добровольцы вернулись и заявили, что будут продолжать зону безопасности, чтобы оттуда не обстреливали украинские города. Эта миссия хорошая, положительная, легитимная. Вопрос в том, чтобы таких действий было все больше и больше.

Фото: legionliberty.army

Если мы атаковали разведывательный корабль "Иван Хурс", можно сделать невозможным пребывание российских кораблей в Черном море

История с ударами морскими дронами по кораблю "Иван Хурс" достаточно удивительна. Было заявление минобороны РФ об отражении атаки трех дронов без последствий. Вчера появилось видео с атакой. Возможно, было две атаки. Что удивляет – расстояние от Одессы более 400 км, от Босфора – 140 км. Это достаточно далеко от украинского побережья. Если это наша операция – это существенный показатель. Это технологично и технически очень сложно. Далее можно брать на прицел не разведывательные корабли, а те, которые несут ракеты "Калибр", то есть сделать невозможным пребывание российских кораблей в Черном море.

Фото: скрин с видео