Если у Зеленского будут манипулировать делом "вагнеровцев", депутаты от оппозиции выйдут из состава ВСК - заявление "Европейской Солидарности", "Голоса" и "Батькивщины"

Об этом на брифинге заявили народные депутаты из фракций "Европейская Солидарность" Владимир Арьев, "Голос" Роман Костенко и "Батькивщина" Сергей Евтушок, передает "Европейская Солидарность".

"На Банковой сейчас реальная паника, и они не знают, что делать после фактического признания Зеленского в том, что он мог слить эту спецоперацию да еще и порадовался тому, что она была сорвана", - отметил Арьев.

Депутаты отметили, что работа парламентской временной следственной комиссии сейчас актуальна как никогда.

"Однако сегодня ВСК, которая уже создана для расследования действий высших должностных лиц, не включает в свою повестку дня вопрос "вагнеровцев" на первом месте. Хотя была достигнута договоренность, что комиссия должна начать работу именно с вопроса расследования ситуации вокруг "вагнеровцев". И на таком условии представители "Голоса", "Батькивщины" и "Европейской Солидарности" заходят и принимают участие в работе этой комиссии", - рассказал Арьев.

Он добавил, что сейчас эти договоренности могут быть сорваны.



"И нам только на словах обещают, что это постановление будет проголосовано, а потом уже сама комиссия начнет свою работу именно по вопросу "вагнеровцев". Однако у нас есть абсолютно все основания не доверять устным обещаниям. Потому что парламент сегодня в части монобольшинства управляется с Банковой и не является самостоятельным. И если представителям большинства скажут блокировать вопрос "вагнеровцев", вопрос рассмотрения измены и срыва спецоперации, то они будут блокировать, несмотря на все устные обещания", - сообщил представитель "Европейской Солидарности".

Роман Костенко отметил, что именно поэтому представители оппозиции настаивают на том, чтобы в постановлении было зафиксировано, что первым в повестке дня работы следственной комиссии будет вопрос срыва спецоперации по "вагнеровцам".



"Должны быть внесены изменения в Постановление о создании этой комиссии, и там должно быть прописано, что первым будет рассматриваться именно вопрос "вагнеровцев", - говорит Костенко.

Арьев заявил, что иначе они рассматривают вопрос отзыва своих кандидатур на участие в этой комиссии из-за того, что договоренности, которые были достигнуты, срываются.

"А то, что сегодня Банковая готова срывать абсолютно все, пытается снова бросать фейковые вещи и снова перевести вопрос измены, в которой фактически они признались и уже почти доказано, что это было из стен Банковой, из Офиса Зеленского, на Порошенко и на предшественников, то это уже истерика. Которая свидетельствует, что они будут юлить, выкручиваться, будут делать все для того, чтобы правду мы не узнали. Но я уверен, что правду мы узнаем обязательно и она будет обнародована", - отметил депутат.