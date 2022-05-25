Если у тебя тихо – не забывай, что на Донбассе идет война, – украинский футболист Петряк
Вингер венгерского "Фехервара" Иван Петряк поддержал жителей Донецкой и Луганской областей
Свое обращение Петряк опубликовал в Instagram.
"Если у тебя тихо – не забывай, что на Донбассе идет война. Хорошо? Спасибо. Донецкая и Луганская области, держитесь", – написал футболист.
28-летний Иван Петряк известен украинцам своей игрой за "Шахтер", "Зарю" и венгерские "Ференцварош" и "Фехервар", где он и играет сейчас.
В этом сезоне вингер провел 31 матч, забил 8 голов и отдал 3 ассиста. Transfemarkt оценивает футболиста в 2 млн евро.
Петряк также сыграл пять матчей за сборную Украины по футболу.
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