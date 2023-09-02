"Если у школы не будет генераторов - перейдут на дистанционную форму": в МОН прокомментировали подготовку к зиме
В Украине 1 сентября стартовал новый учебный год. В Минобразования прокомментировали подготовку школ к обучению зимой
Об этом рассказал заместитель министра образования и науки Украины Андрей Сташкив в эфире национального телемарафона.
Он отметил, что вероятность смешанного обучения спровоцирована тем, что Россия, как и в прошлом году, будет обстреливать энергетическую инфраструктуру Украины осенью и зимой.
"Мы ожидаем, как и предупреждают правительство и Минобороны, возможные обстрелы энергетической инфраструктуры, в связи с чем могут быть отключения электроэнергии", – заявил Сташков.
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Также, по его словам, школы сегодня активно готовятся к таким ситуациям. В частности, в учебных заведениях покупают и подключают генераторы.
"Если у школы нет генераторов, будут вынуждены перейти на дистанционную форму, чтобы ученики имели доступ к образованию", - подчеркнул чиновник.
- 31 августа сообщалось, что депутаты Киевского городского совета дополнительно выделили на проектирование строительства и капитальные ремонты укрытий в учебных заведениях почти 133 млн грн.
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