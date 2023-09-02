"Если у школы не будет генераторов - перейдут на дистанционную форму": в МОН прокомментировали подготовку к зиме

Об этом рассказал заместитель министра образования и науки Украины Андрей Сташкив в эфире национального телемарафона.

Он отметил, что вероятность смешанного обучения спровоцирована тем, что Россия, как и в прошлом году, будет обстреливать энергетическую инфраструктуру Украины осенью и зимой.

"Мы ожидаем, как и предупреждают правительство и Минобороны, возможные обстрелы энергетической инфраструктуры, в связи с чем могут быть отключения электроэнергии", – заявил Сташков.

Читайте также: Учебный сезон 2023/2024: Еспресо объясняет, что изменяется и чего ждать

Также, по его словам, школы сегодня активно готовятся к таким ситуациям. В частности, в учебных заведениях покупают и подключают генераторы.

"Если у школы нет генераторов, будут вынуждены перейти на дистанционную форму, чтобы ученики имели доступ к образованию", - подчеркнул чиновник.