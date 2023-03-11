Об этом заявил российский оппозиционер Марк Фейгин в эфире Еспресо.

"И сейчас уже происходит определенная констатация, что выдыхается ПИК Вагнер, от этого, конечно, очень радуется весь генералитет, и Герасимов, и Шойгу, они его ненавидят. Ну и, администрацию президента он тоже копал ногами. Поэтому, если у Пригожина не останется ресурсов , они все будут потрачены на Бахмут, а вы сами говорили, что там гигантские потери. Британцы об этом сообщают, что там в день разные цифры называют - 500 - 800 человек погибает, в какие-то дни чуть ли не до 2 тыс. В это я охотно верю", - подчеркнул он.

По словам Марка Фейгина, генштаба и минобороны РФ нужно, чтобы не осталось у живых вагнеровцев, ведь так с ними будет легче управиться. Политик отметил, что в этом и аппаратная, и военная логика.