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Главная Экономика Если у ЕС потолок по поводу санкций, нужно вводить эмбарго, - дипломат Чалый
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Если у ЕС потолок по поводу санкций, нужно вводить эмбарго, - дипломат Чалый

24 апреля, 2023 понедельник
13:45
Экономика

ЕС нужно изменить идеологию по ограничению для РФ: вводится эмбарго и после этого делаются исключения по гуманитарным вопросам

Об этом в эфире Еспресо заявил дипломат Валерий Чалый.

"Фраза по поводу предела санкций у ЕС совсем неадекватна задачам. Задача - заставить агрессора остановиться. Санкции ООН - это в основном эмбарго, а здесь постепенный переход по отдельным поставкам и товарам. Если у них потолок по санкциям, как они говорят, пусть вводят эмбарго", – сказал он.

По словам дипломата, это американский подход – предупреждение санкциями, затем постепенное введение.

"Он был правильный раньше и совершенно неправильный в этой ситуации. Широкомасштабная война за собой тянет эмбарго на все товары. ЕС, пожалуй, нужно изменить идеологию: вводится эмбарго и после этого делаются исключения для продовольственной группы, медицинской группы - из гуманитарных соображений", - добавил Чалый.

По его мнению, нужно прямо сейчас действовать максимально решительно.

"Я понимаю, что этого не будет завтра. Если не начинать эту дискуссию сейчас, эта европейская махина очень долго настраивается. Я предлагаю пирамиду перевернуть на свою основу – эмбарго по нефти, газу и другим группам товаров. В первую очередь те, которые помогают России воевать и финансировать войну. Давление с самого начала должно быть максимальным, поставки оружия - тоже. А дальше должны быть исключения. Сейчас эмбарго будет обсуждать G7 - увидим, что будет на заседании, потому что в G7 входят крупнейшие экономики Евросоюза", - подытожил дипломат.

Россия
ЕС
санкции против России
G7
Война с Россией
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