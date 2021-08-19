"Если ты взорвешь мой грузовик, это будет на тебе, Джо": что известно о капитолийском террористе

Об этом пишет Washington Post .



Двое представителей правоохранительных органов, знакомые с расследованием, идентифицировали человека как Флойда Реz Роcбери из Северной Каролины.



Мужчина в черном пикапе провел трансляцию в Facebook, где говорил о революции, призвал "других патриотов" и пытался позвонить президенту Байдену.



Обращение Росбери, показывают, что на его коленях предмет, похожий на бомбу.



Он держит большую канистру с устройством на батарейках сверху. Росбери также утверждает, что в ящике для инструментов его грузовика аммиачная селитра. Он сказал, что устройство активируется звуком, и он выключается только если окна грузовика разобьет шар или другое устройство.



Площадь окружили снайперы.



Представитель правоохранительных органов сказал, что следователем известно о видео, и пока мужчина в нем считается единственным подозреваемым.



Рэй Росбери на видео утверждал, что другие транспортные средства в районе Капитолия также начинены взрывчаткой. Он ждет звонка от президента США Джо Байдена.



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"Если ты взорвешь мой грузовик, это на тебе, Джо, я готов умереть за это дело", - сказал Росбери в видеообращении



Представитель правоохранительных органов сказал, что следователем известно о видео, и пока мужчина на нем считается единственным подозреваемым. Однако власть расчищает широкую территорию, поскольку мужчина утверждал, что закладывал многочисленные бомбы. Другой представитель правоохранительных органов сказал, что пока мужчина на видео является единственным подозреваемым, пока окончательно исключать его утверждение о наличии других взрывчатых веществ или сотрудничество с другими.



Власти эвакуируют широкую территорию, поскольку мужчина утверждал, что закладывал многочисленные бомбы. Другой представитель правоохранительных органов сказал, что пока мужчина на видео является единственным подозреваемым, пока окончательно исключать его утверждение о наличии других взрывчатых веществ или сотрудничество с другими.



Представитель Facebook Энди Стоун заявил, что они удалили профиль Facebook и проводят расследование.



Мужчина общался со следователями, по крайней мере частично, используя доску для письма маркером.



Это второй инцидент рядом с Капитолием после того, как сторонники Трампа ворвались в здание, заставив эвакуироваться членов Конгресса и сорвав подтверждение победы избранного президента Джо Байдена.

2 апреля неизвестный пытался протаранить въезд в здание Капитолия США в Вашингтоне. Были ранены двое полицейских. Один полицейский впоследствии погиб.