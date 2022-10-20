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"Если ты в окопах, нет ресторанчиков, надежда только на повара": в Нацгвардии рассказали о работе на кухне

20 октября, 2022 четверг
12:52
Таблоид

В Международный день повара и кулинара черновицкие нацгвардейцы рассказали об особенностях работы военных поваров

Историями военных поваров поделилось Западное территориальное управление Национальной гвардии Украины в Facebook.

В Международный день повара и кулинара, который отмечается 20 октября, ребята рассказали об особенностях службы, какой ценой приобретается "обед по расписанию" и почему повара в армии очень важны.

Житель Львовщины Андрей повар по образованию. Он поступил на службу 11 марта. Военный повар говорит, что они проделывают большую работу, которая "не всегда оценена".

"Нас любят, нас ценят, нам благодарят, но преимущественно за спинами. В глаза это не говорят, потому что это не так популярно", - делится Андрей.

Военный отмечает, что повар должен быть профессионалом своего дела, ведь готовить в полевых условиях и на кухне – это совершенно разные процессы.

“[Нужно готовить] из подручных материалов, не всегда есть, чем это приготовить, как это приготовить. Это должно быть в тишине, чтобы тебя никто не видел, никто не слышал. Сейчас у нас активно используются дроны, поэтому их часто накрывают. Должно быть и вкусно, и быстро, и качественно", – рассказывает Андрей.

Важность работы военного повара легко понять, побывав на передовой.

"Пока ты не был без еды день, два, пять, ты не поймешь, что такое подвоз еды. Ты везешь, доставляешь, стараешься это делать вкусно, качественно. До этого ты не поймешь, что такое повар, как его надо любить и уважать, какую он большую работу делает, потому что люди на фронте всегда голодны, ты должен максимально удовлетворить их потребности, это должно быть сытно, это должно быть здорово, чтобы они себя хорошо чувствовали, потому что когда человек голоден, он не понимает так, как должен понимать воин. Ты должен думать, ты должен быть в порядке. Если ты сидишь в окопах, у тебя нет магазинчиков, ресторанчиков, у тебя одна надежда на повара", - отмечает военный повар.

Начальник столовой Назар служит в Нацгвардии уже более 7 месяцев. С тех пор не виделся с семьей. Он добавляет, что любая работа в тылу важна.

"Наша работа очень важна, потому что без нас она не сделается. Мы все нужны", - отмечает военный.

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