"Если ты ударишь по Банковой – будет удар по тому, где ты находишься": Зеленский предупредил Путина

Об этом он сказал в интервью канадским телеканалам CTV и CBC.

"Никто не знает, что завтра будет делать Россия, но мы знаем, что должен сделать мир, чтобы завтра не было тех или иных угроз. Прежде всего те шаги, например – захват атомной станции в Энергодаре – это уже шаг к ядерному шантажу" , – заявил президент.

Кроме того, он добавил, что шантаж выбросами и взрывами на ЗАЭС – это тоже шантажирование оружием и это происходит потому, что России разрешили это сделать.

"Мы им разрешили, мир им позволяет это делать. Я благодарен МАГАТЭ, они осуждают, они там были, миссия сработала, они смело туда приехали. Но почему после слова "но" у нас всегда три точки? Почему мы никогда не знаем, чем это закончится?" – прокомментировал Зеленский.

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Он подчеркнул, что "нужно быть мощными и серьезными и сказать очень просто: демилитаризация атомной станции". Нужно не просто говорить, а вывести всех 500 вооруженных боевиков, которые со взрывчаткой находятся внутри станции.

"Такие серьезные условия требуются от МАГАТЭ, от партнеров, от Европы, резолюции ООН. Выход завтра, иначе МАГАТЭ должно разорвать с РФ любые отношения, выбросить их из той или иной международной организации. Такие шаги должны быть мощными, не только диалог", – добавил президент.

Зеленский отметил, что сейчас мир имеет дело с террористами и не должен отвечать на условия.

"Мы сами должны показывать, что мир сильнее любого террориста и ты, террорист, теперь будешь выполнять наши условия, чтобы мы с тобой в принципе сели за стол переговоров. Это мир будет решать, с кем из России иметь договоренности. Мир, не Россия", - подчеркнул он.

Также Зеленский прокомментировал призывы РФ относительно удара по центру принятия решений.

"Если месседж звучит, что будет удар по центру принятия решений, то ответ мира должен быть таким: смотри, если ты ударишь по Банковой – будет удар по тому, где ты находишься. Тот, кто дает задание убивать людей, если ты так поступишь - ты должен знать, что через секунду будет удар по принятию решений в твоем государстве. Это никакой не шантаж, это вопрос того, что тебе угрожают. О гуманизме можно долго говорить, но мы живем в той ситуации и с таким соседом, который, кроме силы, ничего не понимает", - подчеркнул он.

19 октября стало известно, что Великобритания предупредила Путина о "серьезных последствиях", если он применит ядерное оружие в войне против Украины.

22 октября премьер-министр Японии Фумио Кишида заявил , что применение Россией ядерного оружия будет расцениваться как акт вражды против человечества.