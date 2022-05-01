"Если ты сидишь и ничего не делаешь, то можно сойти с ума": украинские беженцы волонтерят в Румынии

Об этом пишет US News&World Report.



Издание рассказывает историю Елены Трофимчук, которая выехала из Украины в Румынию больше месяца назад. Теперь она считает Северный вокзал Бухареста вторым домом. Она там не живет, но проводит там большую часть своего дня, встречая украинских беженцев, спасающихся от российского вторжения, и помогает разбираться с билетами и жильем.



26-летняя девушка сказала, что занятость и полезность не дает ей зацикливаться на обстрелах родной Одессы, где осталось много ее друзей.



"Если ты сидишь и ничего не делаешь, ты можешь просто сойти с ума, потому что постоянно ищешь новости. Это очень тяжело. Поэтому здесь я могу помочь людям купить билеты и найти жилье. Я даже помогаю румынам на кухне", – рассказала Елена Трофимчук.



До начала войны в Украине девушка работала фотографом. Она одна из многих украинских волонтеров в оранжевых жилетах, работающих на станции.



Украинский волонтер Виталий Иванчук прилетел из Шри-Ланки, чтобы помочь беженцам, приезжающим в Румынию.



29-летний ІТ-разработчик рассказал, что многим украинцам трудно общаться с румынами, а волонтеры, говорящие как на украинском, так и на английском, очень нужны. Его девушка Анастасия Гайдук вскоре после начала войны уволилась из инвестиционной работы и тоже решила волонтерить на станции.



В настоящее время правительство страны раздает бесплатные билеты на поезд украинским беженцам, прибывающим в Румынию. Они могут переехать в Венгрию, Австрию, Германию, Швейцарию, Словакию и Болгарию.



По данным Агентства ООН по делам беженцев, с начала российской войны 24 февраля из Украины уехали почти 5,5 миллиона человек. Волонтеры на станции в Бухаресте говорят, что сейчас наблюдается увеличение количества людей из Одессы после ракетных ударов России.

Вынужденно переселенные люди из Украины во Франции будут расселяться в регионах, потому что в Париже уже нет места.

В Сиднее был предложен бесплатный общественный транспорт для украинских беженцев.