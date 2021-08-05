"Если ты считаешь: "Нам в Россию", то ты должен понять, что нужно искать себе место в РФ": Зеленский назвал ошибкой пребывание в ОРДЛО сторонников "русского мира"
Для разрешения ситуации на Донбассе важно, чтобы жители ОРДЛО самоидентифицировались, и если они тяготеют к России - ехали туда
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью каналу "Дом" .
"Самое главное в этой истории - точно для себя понять: ты русский, ты в России (я не о национальности, а о внутреннем выборе для себя), ты украинец, и это твоя земля? Это твоя родина или ты - гость?", - сказал президент.
Он заявил, что Донбасс никогда не будет территорией России.
"Неважно, сколько это (будет) оккупировано, понимаете? Это как стена, которая была в Германии. В любом случае люди, история воспользуются моментом - и стена упадет. Если не договорятся, люди все равно воспользуются моментом", - подчеркнул Зеленский .
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По его мнению, жителям ОРДЛО уже сегодня важно самоопределиться.
"Я считаю, что если ты сегодня живешь на временно оккупированной территории Донбасса и ты считаешь, что "наше дело правое", "нам в Россию", "мы русские" - большая ошибка оставаться жить на Донбассе .... Потому что без Украины на этой территории цивилизации не будет. Украина будет расти, все строить. А часть Донбасса в оккупированном виде никуда не будет расти. Поэтому счастье здесь не будет ", - добавил президент.
Зеленский отметил, что "никто никого выгонять не будет".
"Для будущего своих детей и внуков - если ты любишь Россию и всю жизнь находился на территории Украины и чувствовал, что это Россия, то ты должен понять, что во имя своих детей и внуков тебе уже нужно ехать и искать себе место в России ", - сказал он.
Президент призвал держаться проукраинских жителей оккупированной территории, все равно ее деоккупируют.
"Если ты чувствуешь, что ты украинец и Донбасс украинский, если ты уважаешь этот флаг, уважаешь украинский язык, если ты чувствуешь, что ты украинец - будь там. Любой, держись, все равно эта земля будет деокупована в любом случае", - резюмировал президент.
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