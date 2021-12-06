Если ты хочешь быть лучшим, то должен встречаться с лучшими, - следующий соперник Ломаченко засыпал украинца комплиментами

Об этом сообщает The Ring .



По словам Комми, Ломаченко - один из лучших боксеров мира.



"Если ты хочешь быть лучшим, то должен встречаться с лучшими, и Ломаченко – однозначно один из лучших. Честью будет разделить с ним ринг, но как только прозвучит стартовый гонг, он будет стоять на пути к моей мечте снова стать чемпионом мира. Это как бой за звание чемпиона мира, но без титулов. У него невероятная любительская карьера, и он принес свои навыки в профи, где стал чемпионом мира в трех весах. Он достиг всего и является предметом гордости для бокса", - сказал Ричард Комми.

11 декабря в Нью-Йорке украинец Василий Ломаченко встретится с бывшим чемпионом мира IBF (Международной боксерской федерации) Ричардом Комми из Ганы.



Прямая трансляция будет доступна на медиасервисе Megogo.

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