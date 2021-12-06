Если ты хочешь быть лучшим, то должен встречаться с лучшими, - следующий соперник Ломаченко засыпал украинца комплиментами
Бывший чемпион мира в легком весе Ричард Комми поделился своими эмоциями перед боем против украинского боксера Василия Ломаченко
Об этом сообщает The Ring .
По словам Комми, Ломаченко - один из лучших боксеров мира.
"Если ты хочешь быть лучшим, то должен встречаться с лучшими, и Ломаченко – однозначно один из лучших. Честью будет разделить с ним ринг, но как только прозвучит стартовый гонг, он будет стоять на пути к моей мечте снова стать чемпионом мира. Это как бой за звание чемпиона мира, но без титулов. У него невероятная любительская карьера, и он принес свои навыки в профи, где стал чемпионом мира в трех весах. Он достиг всего и является предметом гордости для бокса", - сказал Ричард Комми.
11 декабря в Нью-Йорке украинец Василий Ломаченко встретится с бывшим чемпионом мира IBF (Международной боксерской федерации) Ричардом Комми из Ганы.
Прямая трансляция будет доступна на медиасервисе Megogo.
- Напомним, 28 ноября Теофимо Лопес проиграл Джорджу Камбососу в бою за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.
- 2 декабря стало известно, что Лопес обвиняет в поражении от Камбососа организатора боя за звание абсолютного чемпиона мира Эдди Хирна.
- 3 декабря украинский боксер Василий Ломаченко рассказал, что у него есть мотивация стать абсолютным чемпионом мира в легком весе.
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