Если Трамп станет президентом, следующим шагом будет выход США из НАТО, - политолог Фельштинский
Политолог Юрий Фельштинский считает, что Дональд Трамп, вероятно, планирует выйти из НАТО и остановить помощь Украине, если станет президентом США.
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"
"Дональд Трамп очень серьезно зависим от российских денег. Об этом говорят многие, и доказательства этому, я убежден, тоже есть. Можно относиться к этой теме серьезно или наоборот, однако тот факт, что Трампа можно зачислить к российской агентуре, не подлежит сомнению" , – объяснил Фельштинский.
Политолог убежден, что Трамп преследует цель остановить помощь Украине
"Меня не волнует ни один кандидат в президенты США от Республиканской или Демократической партии. Однако, если президентом США снова станет Дональд Трамп, то он сразу остановит помощь Украине, выведет США из НАТО и отдаст Европу в руки России. Я надеюсь, что он не станет президентом. Но очевидные угрозы вполне вероятны. И он попытается это устроить", - добавил он.
- 11 мая Дональд Трамп призвал снизить поставки оружия Украине. При этом он заявил, что сможет завершить войну РФ против Украины, если станет президентом США в 2024 году.
- Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что комментарии экс-президента США Дональда Трампа по поводу целесообразности поддержки Украины никоим образом не повлияли на политику США и стран-партнеров.
- Губернатор Флориды Рон Десантис, считающийся главным конкурентом-республиканцем экс-президента Дональда Трампа на выборах в США, заявил, что в случае своей победы не хотел бы видеть американские войска вовлеченными в российско-украинскую войну.
- Бывший министр иностранных дел Румынии Андрей Марга заявил, что Украина должна отдать свои территории России, Венгрии, Польше и Румынии. В посольстве Украины назвали недопустимым заявление Марги.
- 30 июня бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна уступить Россию часть своих временно оккупированных территорий, а себе оставить то, что "заработали", чтобы прекратить войну
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.75
Покупка 36.75Продажа 37.47
-
EUR
Покупка 40.31Продажа 41.21
- Актуальное
- Важное