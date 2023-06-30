Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Дональд Трамп очень серьезно зависим от российских денег. Об этом говорят многие, и доказательства этому, я убежден, тоже есть. Можно относиться к этой теме серьезно или наоборот, однако тот факт, что Трампа можно зачислить к российской агентуре, не подлежит сомнению" , – объяснил Фельштинский.

Политолог убежден, что Трамп преследует цель остановить помощь Украине

"Меня не волнует ни один кандидат в президенты США от Республиканской или Демократической партии. Однако, если президентом США снова станет Дональд Трамп, то он сразу остановит помощь Украине, выведет США из НАТО и отдаст Европу в руки России. Я надеюсь, что он не станет президентом. Но очевидные угрозы вполне вероятны. И он попытается это устроить", - добавил он.