Об этом она сказала в интервью проекту NonFiction, сообщает ЕН.

Отвечая на вопрос, являются ли Россия и Молдова стратегическими партнерами, Санду сказала, что не знает когда такое партнерство было.

"Если тебя не уважают, это, наверное, не стратегическое партнерство. Если Россия держит против воли нашего народа 30 лет войска на нашей территории - это не стратегическое партнерство. Если, опять же, всевозможные блокады нашего экспорта, когда ты платишь за газ очень высокие цены и все равно они сокращают поставки газа на 60% без каких-либо причин – так что это за стратегическое партнерство?" - заметила Санду.

Путина она назвала "человеком, начавшим войну, и в ней гибнет очень много невинных людей", а РФ - "государством, где человеческая жизнь ничего не стоит".