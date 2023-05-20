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Если тебя не уважают, это не стратегическое партнерство - Санду об отношениях между РФ и Молдовой в течение 30 лет

20 мая, 2023 суббота
17:08
Мир

Президент Молдовы Мая Санду считает, что Россия не является стратегическим партнером для государства из-за ее действий

Об этом она сказала в интервью проекту NonFiction, сообщает ЕН.

Отвечая на вопрос, являются ли Россия и Молдова стратегическими партнерами, Санду сказала, что не знает когда такое партнерство было.

"Если тебя не уважают, это, наверное, не стратегическое партнерство. Если Россия держит против воли нашего народа 30 лет войска на нашей территории - это не стратегическое партнерство. Если, опять же, всевозможные блокады нашего экспорта, когда ты платишь за газ очень высокие цены и все равно они сокращают поставки газа на 60% без каких-либо причин – так что это за стратегическое партнерство?" - заметила Санду.

Путина она назвала "человеком, начавшим войну, и в ней гибнет очень много невинных людей", а РФ - "государством, где человеческая жизнь ничего не стоит".

  • Ранее президент Молдовы Мая Санду заявила, что страна хочет как можно быстрее вступить в ЕС, поскольку опасается угрозы со стороны России.
Россия
Молдова
Владимир Путин
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