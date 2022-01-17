Если судью осматривали врачи, то это основание для отмены любого решения суда, - Волох о рассмотрении меры пресечения Порошенко
Общественный деятель Карл Волох считает, что дело против Петра Порошенко начнет разрушать власть Владимира Зеленского
Об этом он сказал в эфире программы "Красная линия с Сергеем Высоцким".
"Она (власть, - ред) после сегодняшнего дня начнет сыпаться в любом варианте. Какое бы судья решение сегодня ни принял", - сказал Волох.
Он не исключил, что вызов врачей к судье был специальным.
"Если его дожмут и он объявит то, что требует от него (замглавы Офиса президента, - ред) Татаров, во что я все равно не верю, это точно основание для того, чтобы Апелляционный суд отменил какое-либо решение Соколова сегодня, поэтому что нарушена тайна совещательной комнаты. Если там были врачи - все, конец. Или он выходил оттуда", - добавил Волох.
По его мнению, "в любом случае власть уже проиграла".
"Она проиграла раньше – это было понятно. Они ему создают самые благоприятные условия для преодоления антирейтинга, который ему создали олигархчные СМИ. Они ему так способствуют", – сказал деятель.
- Напомним, 20 декабря ДБР объявило Петру Порошенко подозрение в государственной измене по делу о поставках угля из временно оккупированных Россией территорий Луганщины и Донбасса. По этому делу также объявлено подозрение лидеру ОПЗЖ Виктору Медведчуку.
- 6 января Печерский районный суд Киева арестовал имущество и активы Петра Порошенко по делу о госизмене.
- 17 января Порошенко прилетел в Украину . Из аэропорта он уехал в Печерский райсуд Киева, где на 11:00 было запланировано заседание по избранию ему меры пресечения по уголовному делу о государственной измене.
- Печерский районный суд не избрал меру пресечения пятому президенту Украины Петру Порошенко по делу относительно государственной измены. Заседание было перенесено на 19 января.
- Ряд СМИ сообщили, что судье, выбиравшему меру пресечения, вызвали скорую.
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