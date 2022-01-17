Если судью осматривали врачи, то это основание для отмены любого решения суда, - Волох о рассмотрении меры пресечения Порошенко

Об этом он сказал в эфире программы "Красная линия с Сергеем Высоцким".



"Она (власть, - ред) после сегодняшнего дня начнет сыпаться в любом варианте. Какое бы судья решение сегодня ни принял", - сказал Волох.



Он не исключил, что вызов врачей к судье был специальным.



"Если его дожмут и он объявит то, что требует от него (замглавы Офиса президента, - ред) Татаров, во что я все равно не верю, это точно основание для того, чтобы Апелляционный суд отменил какое-либо решение Соколова сегодня, поэтому что нарушена тайна совещательной комнаты. Если там были врачи - все, конец. Или он выходил оттуда", - добавил Волох.



По его мнению, "в любом случае власть уже проиграла".



"Она проиграла раньше – это было понятно. Они ему создают самые благоприятные условия для преодоления антирейтинга, который ему создали олигархчные СМИ. Они ему так способствуют", – сказал деятель.

Напомним, 20 декабря ДБР объявило Петру Порошенко подозрение в государственной измене по делу о поставках угля из временно оккупированных Россией территорий Луганщины и Донбасса. По этому делу также объявлено подозрение лидеру ОПЗЖ Виктору Медведчуку.

6 января Печерский районный суд Киева арестовал имущество и активы Петра Порошенко по делу о госизмене.

17 января Порошенко прилетел в Украину . Из аэропорта он уехал в Печерский райсуд Киева, где на 11:00 было запланировано заседание по избранию ему меры пресечения по уголовному делу о государственной измене.

Печерский районный суд не избрал меру пресечения пятому президенту Украины Петру Порошенко по делу относительно государственной измены. Заседание было перенесено на 19 января.

Ряд СМИ сообщили, что судье, выбиравшему меру пресечения, вызвали скорую.