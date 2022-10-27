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Если страны Запада допустят участие Путина в G20 – это будет проигрыш, - Чалый

27 октября, 2022 четверг
22:12
Мир

Валерий Чалый, дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Украины, считает, что ответ агрессору должен складываться силовыми действиями и ответ очень прост – нужно сегодня в геополитическом плане дать Путину по морде

Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.

"Показателем будет участие или неучастие, которое было бы абсолютно правильным, России или хотя бы Путина в саммите G20 в середине ноября в Индонезии. Если страны Запада, в первую очередь США, допустят участие Путина в Большой двадцатке, то это будет проигрыш. Как только мир пойдет на поводу Путина, то мир ждет упадок, потому что тогда откроются шлюзы для таких гопников, рекитеров, бандитов. Ответ должен складываться силовыми действиями и этот ответ очень прост – надо сегодня в геополитическом плане дать Путину по морде, потому что он зарвался, потерял базовые понимания нормального мира. В его параллельном мире играет роль право силы, поэтому силой нужно ответить на силу", - отметил дипломат.

Валерий Чалый считает, что именно такая стратегия должна лежать на столах в Белом доме, в Форин-офисе (внешнеполитическое ведомство Соединенного Королевства – ред.), на ключевых столах Франции у Макрона. Ведь Путин презирает всех этих людей, которые считают себя лидерами, а как только они консолидированно ответят, тогда все изменится.

"Ответ должен быть следующим. Первое – совместное заявление ядерных государств, в первую очередь США, Великобритании, Франции и Китая. Второе – бойкот участия России в G20, максимум может быть представитель, который не под санкциями, но не Путин. Я хочу посмотреть на то, как консолидируются те страны, которые на правильной стороне истории, чтобы не допустить этого гопника и военного преступника рассказывать миру, как правильно жить. И третье - еще до G20 заявить про поставку Украине танков Abrams, потом Германия сделает заявление о танках Leopard, также об оперативно-тактических ракетах ATACMS. Украина должна сейчас не выпустить ситуацию из-под контроля, нужно скорректировать стратегию, чтобы перехватить стратегическую инициативу от Путина", - подчеркнул Чалый.

  • 21 октября президент Турции Реджеп Эрдоган отметил, что "Путин стал более открытым к переговорам"
  • 27 октября на Валдайском форуме президент РФ Владимир Путин заявил , что рано или поздно Западу придется начать разговор о общем будущем

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