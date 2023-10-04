Если союзники предоставят необходимые инструменты, украинцы завершат дело, - Сунак
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак призвал международных союзников предоставить Украине все необходимое, чтобы украинцы "доделали свое дело"
Его слова цитирует Sky News.
В частности, Сунак в своем выступлении на конференции Консервативной партии отметил, что Великобритания является мировым лидером в оказании поддержки Украине.
Кроме того, премьер Британии подчеркнул, что его страна была первой, отправившей Украине западные боевые танки. В частности, за ними последовали "еще более 10 других". Также, по словам Сунако, Великобритания первой направила дальнобойное оружие, после чего присоединились Франция и Соединенные Штаты Америки, а также согласилась обучать украинских пилотов.
"Я говорю это нашим союзникам: если мы дадим президенту Зеленскому (Владимир Зеленский, президент Украины, - ред.) инструменты, украинцы закончат работу", - заявил Сунак, завершив речь восклицанием на украинском языке: "Слава Украине!".
- Накануне министр обороны Британии Шаппс заявил, что не прочь отправить британских военных в Украину. Однако Сунак опроверг это заявление. По его словам, в перспективе это должно произойти, но точно не сейчас.
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