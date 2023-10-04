Если союзники предоставят необходимые инструменты, украинцы завершат дело, - Сунак

Его слова цитирует Sky News.

В частности, Сунак в своем выступлении на конференции Консервативной партии отметил, что Великобритания является мировым лидером в оказании поддержки Украине.

Кроме того, премьер Британии подчеркнул, что его страна была первой, отправившей Украине западные боевые танки. В частности, за ними последовали "еще более 10 других". Также, по словам Сунако, Великобритания первой направила дальнобойное оружие, после чего присоединились Франция и Соединенные Штаты Америки, а также согласилась обучать украинских пилотов.

"Я говорю это нашим союзникам: если мы дадим президенту Зеленскому (Владимир Зеленский, президент Украины, - ред.) инструменты, украинцы закончат работу", - заявил Сунак, завершив речь восклицанием на украинском языке: "Слава Украине!".