Если Шуфрич не сложит полномочий председателя комитета по свободе слова, ВР найдет механизм отзыва, - Корниенко

Об этом Корниенко сообщил в комментарии Укринформу .

По его словам, у них уже есть несколько проектов постановлений, относящихся к отзыву Нестора Шуфрича с должности председателя комитета ВР по вопросам свободы слова. Сейчас определяют, какая из них наиболее соответствует регламенту.

"Если не отвечает ни одна, создать новую. Конечно, было бы идеально, чтобы он сам написал заявление на сложение полномочий, потому что он технически ближайшие 60 дней, наверное, не сможет быть качественным главой комитета... Если он это не сделает, мы найдем механизмы, как это сделать в зале», – указал Корниенко.

Что предшествовало

15 сентября правоохранители провели обыски у народного депутата от запрещенной ОПЗЖ Нестора Шуфрича. Ему сообщили о подозрении в государственной измене.

"По данным следствия, народный депутат Украины выполнял задачи одного из бывших заместителей секретарей СНБО, который в 2014 году выехал в Москву и был завербован ФСБ РФ. Подозреваемый систематически в своих выступлениях и интервью публично распространял нарративы государства-агрессора, проводя подрывную деятельность против Украины. Он распространял информацию, направленную на выражение осуждения, умаление авторитета и дискредитацию институтов украинской власти. Также он дискредитировал деятельность руководителей разведывательных и правоохранительных органов", - сообщили в Офисе генпрокурора.

В ходе обысков по месту жительства Шуфрича нашли советскую символику и подписанный им и лидером ОПЗЖ Виктором Медведчуком документ со схемой автономии для Донецкой и Луганской областей. Документ, датированный 2014 годом, предусматривал переименование этих областей в так называемые края, широкую автономию, проведение выборов, формирование отдельного правительства и парламента.

Нардеп позже прокомментировал, о чем шла речь.

"Это был компромисс, который можно было реализовать в июне 2014 года. Порошенко 30 июня принял решение, вместо того, чтобы завершить переговорный процесс, решить эту ситуацию военным способом", – заявил Шуфрич.

В тот же день Шуфричу избрали меру пресечения . Печерский суд Киева отправил его под арест на 60 дней без возможности внесения залога.