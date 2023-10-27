Если сейчас украинская власть 2 млрд грн с марафона перебросит за закупку оружия, это будет очень мудро, - нардеп Геращенко

Такое мнение высказала народная депутат Украины, член Комитета ВР по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Ирина Геращенко в эфире телеканала "Еспресо".

Она рассказала, что США готовы помогать Украине, но их, как и самих украинцев, волнует вопрос коррупции и политической цензуры.

"Сегодня есть неплохие сигналы из США. Новый спикер Конгресса заявил, что никто не против помощи Украине, но американские налогоплательщики хотят знать, как используются их средства, особенно те, которые идут не на закупку оружия, а на другие нужды, поэтому здесь должен быть контроль. Также американцев беспокоит вопрос коррупции и политической цензуры", - рассказала Геращенко.

Наш бюджет глубоко дефицитен, на 50%. Но именно внутренние налоги идут на обеспечение украинской армии, отметила нардепка.

"На это не могут идти деньги западных доноров. Поэтому очень важно, чтобы, несмотря на страшную войну, у нас были условия для развития украинского бизнеса, а в этом вопросе у нас много проблем. На следующей пленарной неделе будет рассматриваться Законопроект о возврате налоговых проверок, который может добить украинский бизнес. Мы должны защитить внутренний бизнес", - подчеркнула Геращенко.

Когда помощь от партнеров остановится, мы можем оказаться в ситуации, когда украинского бизнеса не будет, потому что его просто дожмут, добавила Геращенко.