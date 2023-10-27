Если сейчас украинская власть 2 млрд грн с марафона перебросит за закупку оружия, это будет очень мудро, - нардеп Геращенко
Если сейчас украинские власти 2 млрд грн с марафона перебросят на закупку оружия, это будет хорошим сигналом в контексте коррупции и прекращения позорной политической цензуры
Такое мнение высказала народная депутат Украины, член Комитета ВР по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Ирина Геращенко в эфире телеканала "Еспресо".
Она рассказала, что США готовы помогать Украине, но их, как и самих украинцев, волнует вопрос коррупции и политической цензуры.
"Сегодня есть неплохие сигналы из США. Новый спикер Конгресса заявил, что никто не против помощи Украине, но американские налогоплательщики хотят знать, как используются их средства, особенно те, которые идут не на закупку оружия, а на другие нужды, поэтому здесь должен быть контроль. Также американцев беспокоит вопрос коррупции и политической цензуры", - рассказала Геращенко.
Наш бюджет глубоко дефицитен, на 50%. Но именно внутренние налоги идут на обеспечение украинской армии, отметила нардепка.
"На это не могут идти деньги западных доноров. Поэтому очень важно, чтобы, несмотря на страшную войну, у нас были условия для развития украинского бизнеса, а в этом вопросе у нас много проблем. На следующей пленарной неделе будет рассматриваться Законопроект о возврате налоговых проверок, который может добить украинский бизнес. Мы должны защитить внутренний бизнес", - подчеркнула Геращенко.
Когда помощь от партнеров остановится, мы можем оказаться в ситуации, когда украинского бизнеса не будет, потому что его просто дожмут, добавила Геращенко.
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Военнослужащий ВСУ, эксперт по нацбезопасности Иван Варченко сообщил, что государству следует ускорить темпы, чтобы компенсировать отсутствие актуального оружия и боеприпасов в Украине.
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