Если Северная Корея согласится предоставить Кремлю наемников, это поможет США навсегда решить проблему ее диктаторского режима, – эксперт Defense Express Киричевски
Эксперт Defense Express Иван Киричевский считает, что как только возникнут первые признаки, что Северная Корея начинает перебрасывать войска через территорию России для войны против Украины – это катализирует поддержку США
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Если допустить, что Россия договорится с Северной Кореей о 100 тыс. наемников в обмен на энергоресурсы, которые нужны корейцам, то переброска такой массы войск не будет скрытой, потому что этот процесс очень заметен", - подчеркнул Киричевский.
По словам военного эксперта, эти наемники будут ехать на раритетных танках.
"Копиями советских Т-54, Т-55 и со своими советскими пушками образца 1950 года. Самолеты, которые у них есть - это тоже музейные экспонаты, а не реактивные истребители. Если Северная Корея согласится на предложение Кремля - это поможет США навсегда решить проблему диктаторского режима Северной Кореи", - заметил Киричевский.
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