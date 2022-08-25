Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Если допустить, что Россия договорится с Северной Кореей о 100 тыс. наемников в обмен на энергоресурсы, которые нужны корейцам, то переброска такой массы войск не будет скрытой, потому что этот процесс очень заметен", - подчеркнул Киричевский.

По словам военного эксперта, эти наемники будут ехать на раритетных танках.

"Копиями советских Т-54, Т-55 и со своими советскими пушками образца 1950 года. Самолеты, которые у них есть - это тоже музейные экспонаты, а не реактивные истребители. Если Северная Корея согласится на предложение Кремля - это поможет США навсегда решить проблему диктаторского режима Северной Кореи", - заметил Киричевский.

13 июля КНДР сообщила о признании "государственности" террористических "ЛДНР" В тот же день Украина заявила о расторжении дипотношений с Северной Кореей из-за признания "ЛДНР".

15 июля Министерство иностранных дел Северной Кореи заявило, что Украина не имеет права поднимать вопрос суверенитета после присоединения к "несправедливым и незаконным" действиям США, нарушившим суверенитет Пхеньяна.

19 июля посол России в КНДР Александр Мацегора заявил, что рабочих из Северной Кореи могут привлечь для восстановления разрушенных и оккупированных украинских городов.

1 августа государственный секретарь США Энтони Блинкен на десятой обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия сказал, что Северная Корея готовится осуществить седьмое испытание ядерного оружия.

Владимир Путин заявил лидеру Северной Кореи, что две страны "совместными усилиями будут расширять всесторонние и конструктивные двусторонние отношения"