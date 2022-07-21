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Главная война с Россией Если Россию признают страной-агрессором, мир разорвет с ней все экономические связи, - дипломат Ельченко
Эксклюзив

Если Россию признают страной-агрессором, мир разорвет с ней все экономические связи, - дипломат Ельченко

21 июля, 2022 четверг
12:31
война с Россией

Украинский дипломат, бывший постоянный представитель Украины при ООН (2015–2019 годы) и Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в США (2020–2021 годы) Владимир Ельченко считает, что решение о внесении России в список террористических государств повлечет большие последствия для американского правительства и для других государств мира

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Если страна включается в такой список, – с ней запрещается иметь какие-либо бизнесы. Автоматически все иностранные компании предупреждаются, что они не должны продолжать торговлю с Россией потому, что подпадут под санкции США. Сейчас идет подготовка к воплощению такого решения в жизнь", – подчеркнул Ельченко.

Также дипломат пояснил, что согласно американскому законодательству решение о внесении России в список террористических государств одобряет госсекретарь США.

"Это решение техническое. Он может сделать это самостоятельно и с рекомендацией конгресса США. Американцам нужно к нему подготовиться", – пояснил Ельченко.

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