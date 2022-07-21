Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Если страна включается в такой список, – с ней запрещается иметь какие-либо бизнесы. Автоматически все иностранные компании предупреждаются, что они не должны продолжать торговлю с Россией потому, что подпадут под санкции США. Сейчас идет подготовка к воплощению такого решения в жизнь", – подчеркнул Ельченко.

Также дипломат пояснил, что согласно американскому законодательству решение о внесении России в список террористических государств одобряет госсекретарь США.

"Это решение техническое. Он может сделать это самостоятельно и с рекомендацией конгресса США. Американцам нужно к нему подготовиться", – пояснил Ельченко.

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