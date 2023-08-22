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Если российские дроны полетят роями по 20 "шахедов" одновременно, наша ПВО не справится, – Люба Шипович

22 августа, 2023 вторник
18:38
Война с Россией

Соучредитель благотворительного фонда Dignitas говорит, что Россия наращивает производство дронов и такие вылеты могут происходить уже через несколько месяцев

Об этом она рассказала в программе "Война и волонтеры" ведущей Еспресо.

"Россия уже имеет технологию полетов в роях, когда до 20 "шахедов" могут лететь на одном сигнале на одну цель, – говорит Люба Шипович. – Это просто перегрузит нашу ПВО. Какая бы у нас ни была супер-ПВО, но когда на один объект одновременно будет лететь 20 или 40 дронов, то она не будет успевать отрабатывать и беспилотники будут долетать до целей. Поэтому нужно просить у западных партнеров ПВО и наращивать производство собственных дронов".

Люба Шипович добавила, что на ситуацию также влияет происходящее непосредственно на линии фронта. Если мы оттесним Россию на линии фронта, враги будут сфокусированы на усилении своих войск и больше сосредотачиваться на тактических дронах.

"Мне кажется, сейчас Министерство обороны пытается догонять, вместо того, чтобы стратегически думать заранее. Как мы будем дальше вести войну, что будет, когда вот эти "шахеды" полетят на нас роями? Как с этим будем бороться? А как мы будем бороться с роями FPV-дронов от россиян по линии разграничения? Кроме того, сейчас россияне наращивают свой окопный РЭБ, российским военным массово выдают антидроновые ружья.Что будет, когда наши дешевые FPV-дроны перестанут работать? А это несколько месяцев. Вот эти вопросы – то, о чем Министерство обороны должно было думать заранее, а не только догонять. Когда все общество о них говорит, полтора года полномасштабной войны, все фонды закупают эти дроны, а Министерство обороны только сейчас начинает думать о закупке... Только у государства есть такой ресурс, чтобы вкладывать и рассчитывать заранее. Никогда волонтерские и благотворительные фонды не могут иметь такой ресурс, как государство. Недавно вышел рейтинг сборов от фондов. Крупнейший военный фонд, "Вернись живым", за прошлый год собрал пять миллиардов гривен, а государство только одним решением может выделить 40 миллиардов только на дроны".

  • Напомним, Люба Шипович рассказала, что с сентября Китай вводит ограничения на экспорт дронов и комплектующих к ним. Китайские ограничения окажут влияние на рынок малых FPV-беспилотников и их стоимость значительно возрастет.
  • По ее словам, дрон европейских производителей вчетверо дороже китайского аналога.
  • Также она отмечала, что в Украине можно наладить производство комплектующих для дронов, но вопрос в деньгах.
  • Между тем государство не говорит , будет ли закупать дроны в следующем году. Кроме того, внутри страны волонтеры платят НДС за покупку беспилотников. А военные за свой счет вынуждены покупать комплектующие и составлять средства для работы.
военные силы Украины
Военные новости
волонтеры и война
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