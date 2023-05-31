Если российские добровольцы смогут собрать значительные силы, они могут оторвать территорию от РФ, – генерал-майор СБУ Ягун
Если российские добровольцы смогут в определенный момент гарантировать, что, заходя в РФ, они смогут сконцентрировать значительные силы, то они могут и оторвать какую-нибудь территорию
Об этом в эфире Эспрессо заявил генерал-майор СБУ в запасе Виктор Ягун.
"Если российские добровольцы смогут подтянуть более 2-3 тыс. человек и их вооружить - это будет серьезное предостережение России относительно развертывания последующих боевых действий на территории Украины. Сейчас огромная проблема, как привлечь этих людей. Эти люди - это реальная проблема РФ. Есть реальная возможность привлечения человеческих ресурсов, потому что они показали другой путь борьбы с путинским режимом", - сказал он.
Ягун отметил, что согласен доверять этим людям в том, что у них есть серьезные намерения по освобождению России.
"То, что они нам сейчас помогают и нам это на пользу – это 100%. Им нужно значительное количество людей. Если они смогут в какой-то момент гарантировать, что заходя в Россию они смогут сконцентрировать значительные силы, то они могут и оторвать какую-то территорию от России. Устроить что-то вроде другой России. Вызвать определенные беспорядки", - подытожил генерал-майор.
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