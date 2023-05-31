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Если российские добровольцы смогут собрать значительные силы, они могут оторвать территорию от РФ, – генерал-майор СБУ Ягун

31 мая, 2023 среда
14:29
Война с Россией

Если российские добровольцы смогут в определенный момент гарантировать, что, заходя в РФ, они смогут сконцентрировать значительные силы, то они могут и оторвать какую-нибудь территорию

Об этом в эфире Эспрессо заявил генерал-майор СБУ в запасе Виктор Ягун.

"Если российские добровольцы смогут подтянуть более 2-3 тыс. человек и их вооружить - это будет серьезное предостережение России относительно развертывания последующих боевых действий на территории Украины. Сейчас огромная проблема, как привлечь этих людей. Эти люди - это реальная проблема РФ. Есть реальная возможность привлечения человеческих ресурсов, потому что они показали другой путь борьбы с путинским режимом", - сказал он.

Ягун отметил, что согласен доверять этим людям в том, что у них есть серьезные намерения по освобождению России.

"То, что они нам сейчас помогают и нам это на пользу – это 100%. Им нужно значительное количество людей. Если они смогут в какой-то момент гарантировать, что заходя в Россию они смогут сконцентрировать значительные силы, то они могут и оторвать какую-то территорию от России. Устроить что-то вроде другой России. Вызвать определенные беспорядки", - подытожил генерал-майор.

  • 22 мая легион "Свобода России" и Российский добровольческий корпус заявили , что освободили населенные пункты Козинку и Гора-Подол Белгородской области РФ в рамках создания демилитаризованной зоны на границе с РФ, а в Грайворон вошли передовые отряды.
  • 24 мая легион "Свобода России" и Российский добровольческий корпус провели совместную пресс-конференцию в одном из приграничных районов Украины.
  • 26 мая спикер Легиона "Свобода России" Цезарь сказал, что цель операции на Белгородщине достигнута. Легион "Свобода России" обещает "демилитаризованную зону" на всех приграничных с Украиной регионах РФ.
  • Добровольцы борющегося против путинского режима легиона "Свобода России" вербуют тысячи россиян для наступления на Москву
Россия
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