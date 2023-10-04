Если российская ракета с ядерным двигателем "Буревестник" полетит, то враг получает собственный Чернобыль или Хиросиму, - Згурец

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Как только у россиян что-то не так происходит на линии фронта, то сразу начинается ядерный вопрос. "Буревестник" является признаком того, что продолжается внутреннее волнение российского руководства по ситуации на линии фронта. У врага остается важный фактор давления на наших европейских партнеров - спекуляции на ядерной теме. Действительно, тема ядерного "Буревестника" резонансная", - пояснил Згурец.

По словам эксперта, "Буревестник" – это первая ракета, имеющая ядерный двигатель.

"Такой двигатель теоретически должен обеспечивать возможность облета несколько раз вокруг планеты и нивелировать систему ПВО. Но есть один нюанс: эта ракета просто не летает. Еще в 2018 году Путин впервые показал в мультиках эту ракету, вызвав существенный резонанс среди военных. А дальше мы видели ЧП на полигонах, где они попытались запускать ракету. Надеюсь, что дальнейшая судьба ракеты будет такой же, как и испытания. И Россия получит собственный Чернобыль или Хиросиму от этой ракеты", - подчеркнул Згурец.