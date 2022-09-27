Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".



Логистические артерии оккупантов в районе Лимана находятся под нашим огненным контролем, которого достаточно для ускорения процесса оперативного окружения противника. "Перегруппировка на другую оккупированную россиянами территорию". То есть, если россияне не удержат оборону возле Лимана, то у них снова начнется каскадный обвал", - отметил военный эксперт.



Иван Киричевский добавил, что перед ВСУ снова будут два вызова: догнать стремительно убегающих российских солдат или наступать ровно в той мере, чтобы не допускать растяжения своих коммуникаций.



"Если смотреть на ситуацию в стратегическом измерении, то, как говорят некоторые эксперты, события в Херсонской и Востоке - две составляющие одного целого, а именно это стратегическая операция ВСУ по окончательному перехвату инициативы в свои руки, соответственно, и ее закрепление. То есть ВСУ пытаются сделать все возможное, чтобы россияне потеряли инициативу и единственное, чтобы враг бы мог, то это отступать с высокими потерями.Таким образом, в стратегической картине битва за Лиман выглядит важной психологической точкой, которая должна открыть для нас новые победы. Если российские оккупанты получат адское и болезненное поражение под Лиманом, то они уже нигде наступать не смогут, потому что окончательно сломаются", - подытожил Киричевский .

За 26 сентября подразделения Сил обороны отразили атаки противника в районах Соледара, Курдюмовки, Зайцево, Майорска, Бахмута, Каменки, Первомайского.

27 сентября Генштаб ВСУ подтвердил успешное поражение противника в Херсоне и Мелитополе.

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