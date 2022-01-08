Если россияне у вас дома, иногда трудно заставить их уйти, – Блинкен
Соединенные Штаты имеют вопрос о размещении в Казахстане контингента Организации договора о коллективной безопасности, состоящего преимущественно из российских военных
Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен после онлайнового совещания министров обороны стран НАТО, передает Еспресо.TV со ссылкой на казахстанское Radio Azattyq .
По словам Блинкена, у властей Казахстана, безусловно, есть возможности поддерживать порядок сами по себе, не нарушая прав мирных протестующих.
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"Непонятно, почему им понадобилась помощь извне, мы пытаемся узнать это больше", - сказал госсекретарь.
Он также добавил: "Новейшая история уже преподала нам урок - если россияне находятся у вас дома, иногда бывает очень трудно достичь того, чтобы они ушли".
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Перед этим США осудили насилие в Казахстане и призвали власти этой страны и участников протестов к воздержанию и мирному разрешению конфликта.
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