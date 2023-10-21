Если россияне смогут взять Авдеевку, то будут двигаться в направлении оккупации всей Донбасса, - военный эксперт Киричевский

Об этом стало известно из эфира телеканала "Еспресо".

"То, что сейчас происходит на фронте по всей длине, берем всю длину от Роботинского выступа и до Авдеевки - это можно назвать кампанией борьбы за перехват инициативы. То есть, с одной стороны нельзя сказать, что результаты контрнаступления на Юге и штурмовых действий под Бахмутом можно назвать полностью успешными, там есть дискуссионные моменты. Россияне на этом фоне решили, что им нужно перехватывать инициативу, нужно идти в наступление", - отметил военный эксперт.

Киричевский заявил, что если брать участок с Авдеевским выступом – там ориентировочно 12×15 км плоскость и это примерно столько, сколько украинские войска могут удержать, например, в районе Роботино.

"Соответственно, что для россиян, если они смогут срезать вот этот выступ – это для них будет даже в холодном плане важная оперативная победа, потому что она позволит создать им дальнейшие условия для успешного продвижения в планах оккупантов в Донецкой области", – считает он.

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Эксперт добавил, что оккупанты могут в своих планах по Авдеевке полагаться на то, что на самом деле, во-первых, степень прочности укреплений районов вокруг Авдеевки медийно преувеличена. Во-вторых, россияне там штурмуют и бьют самую уязвимую точку украинской обороны.

"Там по сути все наше сражение происходит у железнодорожного полотна в сторону Бердичева. Насколько мы можем понимать, железнодорожное полотно может служить таким естественным рубежом, препятствием для российских войск, но не настолько. Если бы речь шла о чем-то похожем на линии Суровикина, то что россияне настроили на юге. Если бы мы говорили о каких-то небольших селах, которые россияне демонстрировали намерение взять в окружение - это одно дело. А в отношении Авдеевки, даже если абстрагироваться от эмоций, в оперативном плане важно не дать им реализовать какие-либо наметки к успеху", - подчеркнул он.

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Киричевский отметил, что если говорить о неприятных моментах, то, несмотря на то, что на южном фасе россияне пускают бронетехнику и ее там сжигают, то на северном фасе они постепенно пробираются вперед.

"То есть у них есть какие-то частичные успехи в продвижении. Поэтому там идет такая жаркая битва за Авдеевку, потому что если исходить из логики постсоветской мысли, прежде чем наступать вперед – надо срезать все выступы противника по линии фронта. Поэтому, если россияне смогут это сделать - они смогут двигаться в направлении оккупации всей Донетчины а там не только эмоциональная составляющая, но и принесет мало хорошего для наших войск", - считает он.

Что известно о российском наступлении у Авдеевки

11 октября в Институте изучения войны отметили, что российская оккупационная армия активизировала наступление вокруг Авдеевки Донецкой области. Город почти 10 лет является прифронтовым, и ныне оккупанты пытаются взять его в кольцо.

Начальник Авдеевской МВА Виталий Барабаш заявил, что российские террористы бросили до 2 тысяч личного состава для массированного наступления в районе Авдеевки. Он также отметил, что противник предпринимает попытки сосредоточиться к северу от города, ведет безуспешные штурмовые действия.

12 октября эксперты ISW отметили, что попытки атак россиян в районе Авдеевки вряд ли приведут к более широким оперативным и стратегическим преимуществам, однако они имеют другую цель - сковать украинские силы и не допустить их передислокации на другие участки фронта.

На следующий день стало известно, что за три дня русские войска захватили 4,52 кв. км территории по разным направлениям возле Авдеевки. Оккупанты несут значительные потери в технике и живой силе.

Офицер "Легиона Свободы", майор МВД Максим Морозов рассказал о новой тактике врага возле Авдеевки, отметив, что ситуация близка к критической. В то же время главный редактор издания Defense Express Олег Катков считает, что войска РФ готовы к длительной наступательной операции на Авдеевском направлении.

Уже 14 октября в Институте изучения войны отчитались, что попытки РФ атаковать Авдеевку провалились – их наступление может превратиться в "битье в бетонную стену". А Силы обороны за сутки на Авдеевском направлении отразили около 20 атак оккупантов.

Координатор Совбеза Белого дома Джон Кирби подчеркнул, что новое наступление российской армии возле Лимана и Авдеевки не стало сюрпризом для Соединенных Штатов, и отметил, что украинские защитники отразят атаку оккупантов.

Впоследствии стало известно, что российские кафиры установили новую дату полного выхода на административные границы Донецкой области – до 31 декабря 2023 года они планируют оккупировать весь регион. В то же время, уже сейчас россияне уничтожают Авдеевку.

15 октября аналитики ISW рассказали, что российские войска сталкиваются с рядом серьезных проблем во время наступления на Авдеевку. В частности, речь идет об оборонных укреплениях украинских военных и проблемах с медицинским обеспечением в самой армии РФ. А издание The Economist написало, что независимо от того, удастся российским войскам захватить Авдеевку на Донетчине или нет, это все еще будет иметь негативное влияние на длительное украинское контрнаступление на юге.

16 октября американский ISW отметил, что попытки наступления РФ под Авдеевкой замедлились, у оккупантов многочисленные потери солдат и техники. Барабаш тогда подчеркнул, что враг провалил свой план взятия Авдеевки в окружение. Но уже 17 октября в ISW отметили, что в ближайшие дни россияне могут активизировать попытки оцепить Авдеевку, а в британской разведке считают, что наступление россиян на город будет самым масштабным с начала года, ведь они хотят оккупировать Донецкую область в ее административных границах.

Кроме того, сообщалось, что после начала наступления на Авдеевку потери России в технике стали в пять раз превышать украинские: за шесть дней наступления российская армия потеряла по меньшей мере 118 единиц техники против 25 в Украине.