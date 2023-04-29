Если россияне победят Украину, высок риск, что будет Третья мировая война, - Зеленский
В случае победы РФ над Украиной может начаться Третья мировая
Об этом глава украинского государства Владимир Зеленский в субботу, 29 апреля 2023 года, заявил в интервью финским, шведским, датским и норвежским журналистам.
"Намного дешевле для мира, я считаю, закончить войну победой Украины. Я считаю, что это намного, гораздо дешевле. Потому что есть высокий риск – если они (россияне – ред.) победят Украину – высокий риск, что это будет Третья мировая война ", – отметил Зеленский.
"Потому что не сможет отступить НАТО, если захватят их ту или иную территорию. Будет раскол. Раскол точно всегда приводит к тем или иным войнам", - добавил президент Украины.
В таком случае, подчеркнул Владимир Зеленский, дальнейшая война с Россией обойдется Европе "очень дорого".
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"Все то, что сейчас происходит, это другая цена. Это очень дорого для нас. А может быть, очень дорого для всего мира", - подытожил Зеленский.
- Напомним, Украина до сих пор не получила от Запада современные самолеты (например, F-16).
- Бронетехника последних моделей только начинает поступать.
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