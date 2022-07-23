Если россияне будут прорываться по "зерновому" пути — пойдут за крейсером "Москва", - Анна Маляр
В Министерстве обороны предупредили РФ об жестком ответе, если вражеские корабли войдут в территориальные воды Украины
Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире всеукраинского телемарафона.
"Пока мы с вами говорим о безопасной навигации агропродукции по Черному морю. И очень важно понимать, что это — необходимо для экономики Украины. И нам важно это зерно сейчас вывозить в мир. В наши территориальные воды по маршруту вражеские корабли заходить не будут. Так же Речь идет о безопасности нашего воздушного пространства, нужно понимать, что движение кораблей происходит под контролем военного руководства, так мы, в частности, и защищаем свою территорию на море, поэтому если будут какие-то провокации со стороны РФ, то с нашей стороны будет ответ. Наши "Нептуны" и "Гарпуны" следят, как всегда", — сказала Маляр.
Она подчеркнула, что российские корабли не имеют права заходить в территориальные воды Украины.
"Наша территория — это не только суша, но и море в определенных границах, которые обусловлены международным правом. Все границы остаются незыблемыми. Корабли врага не смогут туда заходить. Все больше, мы продолжаем их (границы. — Ред.) защищать так, как и делали раньше", — добавила она.
На вопрос ведущего, будет ли Украина наносить удар по вражеским кораблям, если они войдут в украинские воды, Анна Маляр ответила утвердительно.
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