Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире всеукраинского телемарафона.

"Пока мы с вами говорим о безопасной навигации агропродукции по Черному морю. И очень важно понимать, что это — необходимо для экономики Украины. И нам важно это зерно сейчас вывозить в мир. В наши территориальные воды по маршруту вражеские корабли заходить не будут. Так же Речь идет о безопасности нашего воздушного пространства, нужно понимать, что движение кораблей происходит под контролем военного руководства, так мы, в частности, и защищаем свою территорию на море, поэтому если будут какие-то провокации со стороны РФ, то с нашей стороны будет ответ. Наши "Нептуны" и "Гарпуны" следят, как всегда", — сказала Маляр.

Она подчеркнула, что российские корабли не имеют права заходить в территориальные воды Украины.

"Наша территория — это не только суша, но и море в определенных границах, которые обусловлены международным правом. Все границы остаются незыблемыми. Корабли врага не смогут туда заходить. Все больше, мы продолжаем их (границы. — Ред.) защищать так, как и делали раньше", — добавила она.

На вопрос ведущего, будет ли Украина наносить удар по вражеским кораблям, если они войдут в украинские воды, Анна Маляр ответила утвердительно.

22 июля Зеленский рассказал, почему "зерновой коридор" дает преимущества Украине.

В Минэкономики озвучили доходы от открытия "зернового коридора". $1 миллиард ежемесячно.

22 июля США прокомментировали договор об экспорте украинского зерна.

Глава ГУР МОУ Кирилл Буданов заявил, что в Стамбульском соглашении об экспорте зерна нет никаких неприемлемых условий, которые навязывала Россия.

22 июля в Стамбуле было подписано соглашение о разблокировании украинских портов для вывоза зерна.

Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал подробности соглашения между Турцией, Украиной, ООН и Россией о транспорте украинского зерна.

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