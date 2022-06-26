Военный обозреватель поделился деталями в эфире телеканала "Эспрессо".

"Если российские оккупанты будут атаковать Славянск и Краматорск, мы увидим игру "Как перемолоть наибольшее количество российских захватчиков?". Преждевременно говорить об окружении этой системы укреплений", - отметил Попович.

Журналист добавил, что Вооруженные силы Украины за 8 лет войны с Россией очень хорошо укрепили Славянск.

"Наступление на Славянск в ближайшее время невозможно, ведь там достаточно укрепленный район, который готовился 8 лет к такому развитию событий. Чтобы штурмовать Славянск и Краматорск, россиянам нужно бить "в лоб" - это работа не одной недели", - отметил Денис Попович.

Институт исследования войны сообщил, что российские войска 24 июня провели неудачные наступательные действия к западу от Изюма и к северу от Славянска.

26 июня глава Донбасса Павел Кириленко заявил, что армия РФ стягивает силы в Славянске, предположительно рашисты попытаются повторить сценарий Мариуполя и Северодонецка.

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