Если россияне будут атаковать Славянск и Краматорск, мы увидим игру: как перемолоть больше оккупантов, - военный обозреватель Попович
Журналист Денис Попович считает, что если российские захватчики будут атаковать Славянск и Краматорск, то Вооруженные силы Украины их перемелят
Военный обозреватель поделился деталями в эфире телеканала "Эспрессо".
"Если российские оккупанты будут атаковать Славянск и Краматорск, мы увидим игру "Как перемолоть наибольшее количество российских захватчиков?". Преждевременно говорить об окружении этой системы укреплений", - отметил Попович.
Журналист добавил, что Вооруженные силы Украины за 8 лет войны с Россией очень хорошо укрепили Славянск.
"Наступление на Славянск в ближайшее время невозможно, ведь там достаточно укрепленный район, который готовился 8 лет к такому развитию событий. Чтобы штурмовать Славянск и Краматорск, россиянам нужно бить "в лоб" - это работа не одной недели", - отметил Денис Попович.
- Институт исследования войны сообщил, что российские войска 24 июня провели неудачные наступательные действия к западу от Изюма и к северу от Славянска.
- 26 июня глава Донбасса Павел Кириленко заявил, что армия РФ стягивает силы в Славянске, предположительно рашисты попытаются повторить сценарий Мариуполя и Северодонецка.
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