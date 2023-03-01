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Война с Россией: хроника
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Если Россия выиграет войну, это продемонстрирует слабость Запада, и Китай осмелится решить тайваньский вопрос силой, - Портников

Владимир Остапчук
1 мартa, 2023 среда
19:30
война с Россией Виталий Портников

Украинский журналист и публицист Виталий Портников в интервью Владимиру Остапчуку, ведущему программы "Spotlight Ukraine" на Еспресо, рассказал, какие сигналы направил российскому диктатору Владимиру Путину визит президента США Джо Байдена, как он повлияет на дальнейшую помощь Украине и почему Китай заинтересован в победе России

Главным событием на прошлой неделе стал неожиданный визит Джо Байдена в Киев. Какова же была настоящая цель визита президента США в Украину? И какой сигнал Байден послал Путину?

Это символический визит. Он демонстрирует, что после года полномасштабного вторжения России в Украину весь цивилизованный мир стоит бок о бок с Украиной, что нет усталости от войны, есть желание помогать и поддерживать Украину и наших военных экономически, даже несмотря на то, что Россия готова к затяжной войне . Западные политики продолжают считать, что нужно поддерживать Украину, и это довольно хороший сигнал.

Во время визита Байдена в Украину была объявлена воздушная тревога. Почему над Киевом не пролетел ни один "шахед"? Москва услышала предупреждение Вашингтона?

Не думаю, что они боятся того, о чем предупреждали американцы во время визита Байдена. Хотя было бы странно думать, что Россия нанесет удар по Киеву в это время.

После визита в Украину у Байдена было много встреч в Польше с союзниками. Как изменится поддержка Украины союзников после переговоров с Байденом?

Я думаю, что поддержка будет продолжаться так же, как сейчас. При необходимости она будет усилена. Встреча Байдена с союзниками на восточном фланге демонстрирует желание США усиливать ее в будущем.

На прошлой неделе прошел еще один важный визит, который мы не можем проигнорировать. Москву посетил Ван И, директор канцелярии Центральной комиссии по иностранным делам при министре Коммунистической партии Китая. После ухудшения отношений с Соединенными Штатами Китай заметно сблизился с Россией. Что это значит для Украины?

Я думаю, что Китай был очень близок с Россией еще до полномасштабного вторжения. Это два тоталитарных режима, заинтересованных в ослаблении Запада. Они полагают, что Запад может вмешаться в то, что они считают сферами влияния. Если они хотят решать вопрос силой, то, очевидно, Китай рассматривает Россию как инструмент для ослабления Запада и своеобразный ядерный "зонтик", потому что именно этого Китаю не хватает, чтобы быть равным с Соединенными Штатами.

Сейчас Китай хочет взять на себя роль своеобразного миротворца, инициировать переговоры по условиям прекращения войны. Но можем ли мы рассчитывать на эту объективность?

Это не имеет никакого значения. Китайская "формула мира" – это российский нарратив. Этот план создается для того, чтобы в конце концов Китай мог сказать: "Видите ли, мы предложили формулу мира, но, похоже, ее проигнорировали". Таким образом, они хотели бы подчеркнуть, кто за мир, а кто за войну, и это позволит Китаю продолжать дальнейшее сотрудничество с Россией.

Учитывая то, что вы только что сказали, является ли главной целью Китая победа России, а не Украины?

Безусловно. Если Россия выиграет войну, это продемонстрирует слабость Запада, и Китай отважится решить тайваньский вопрос силой. Для Китая очень важно избавиться от Украины на карте мира. Однако, конечно, Китай не хотел бы уничтожить Украину с помощью ядерного оружия. Они не хотят иметь подобный прецедент.

Если я не ошибаюсь, издание Politico сообщило, что американская разведка все еще не решается обнародовать доказательства того, что Китай рассматривает возможность поддержки и оказания определенной военной помощи России. Если это произойдет, могут ли американские чиновники как-то повлиять на это?

Да, они могут наложить определенные санкции. Это будет хуже для Китая, но вы знаете, что авторитарные страны никогда не понимают логики демократий. И, конечно, сейчас они сосредоточены на том, чтобы удержать власть как можно дольше, а значит, способность демократий влиять на автократии равна нулю. Демократии могут фактически уничтожить авторитарные государства через  экономические влияния, и потому мы понимаем, что уничтожение китайской экономики возможно, но оно будет сопровождаться серьезным экономическим кризисом на Западе, потому что рано или поздно это должно произойти.

Украина
Россия
Польша
Китай
Владимир Путин
Джо Байден
США
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