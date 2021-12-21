Если Россия вторгнется в Украину, США ограничат ее в импорте мобильных телефонов и авиазапчастей, - Reuters

Об этом сообщает Reuters.

"Обсуждаемые меры могут остановить способность России импортировать смартфоны, ключевые компоненты для самолетов и автомобилей, а также материалы из многих других секторов. Они могут оказать серьезное влияние на российских потребителей, промышленные операции и занятость", - сообщил изданию высокопоставленный чиновник.

По словам чиновника, для таких мер против России будут использованы инструменты, ранее использованные при блокировке компании Huawei доступа к передовым полупроводникам, включавшим детали, разработанные в США.

"Это может затронуть чипы во всем мире из-за того, что США внесли ключевой вклад в ситуацию", - пояснил чиновник.

Издание сообщает, что для введения подобных ограничений США будут консультироваться с партнерами в Европе и Азии.

Кроме того, эти меры будут являться дополнением к экономическим санкциям, которые администрация Байдена планирует ввести в случае вторжения РФ в Украину.