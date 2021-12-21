Если Россия вторгнется в Украину, США ограничат ее в импорте мобильных телефонов и авиазапчастей, - Reuters
Соединенные Штаты Америки рассматривают жесткий экономический контроль для России, если она примет решение о вторжении на территорию Украины
Об этом сообщает Reuters.
"Обсуждаемые меры могут остановить способность России импортировать смартфоны, ключевые компоненты для самолетов и автомобилей, а также материалы из многих других секторов. Они могут оказать серьезное влияние на российских потребителей, промышленные операции и занятость", - сообщил изданию высокопоставленный чиновник.
По словам чиновника, для таких мер против России будут использованы инструменты, ранее использованные при блокировке компании Huawei доступа к передовым полупроводникам, включавшим детали, разработанные в США.
"Это может затронуть чипы во всем мире из-за того, что США внесли ключевой вклад в ситуацию", - пояснил чиновник.
Издание сообщает, что для введения подобных ограничений США будут консультироваться с партнерами в Европе и Азии.
Кроме того, эти меры будут являться дополнением к экономическим санкциям, которые администрация Байдена планирует ввести в случае вторжения РФ в Украину.
- Напомним, помощница госсекретаря США заявила, что против России готовятся новые санкции.
- Издание Daily Star сообщило, что Россия планирует вторжение в Украину на Сочельник 24 декабря, в 42-ю годовщину введения советских войск в Афганистан.
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