Об этом сообщает разведка министерства обороны Великобритании.



Как передает разведка, в случае взятия Мариуполя, российские войска предпримут попытку передислокации и пойдут в Донбассское направление для укрепления своих позиций там.



Как отмечается в отчете, из-за интенсивного сопротивления ВСУ продолжающимся с первых дней войны оккупантам силы РФ вынуждены переоснастить и отремонтировать свою технику и восстановить ресурсы, прежде чем передислоцировать подразделения. По мнению британского минобороны, этот процесс может длиться долгое время, если подойти к переоснащению со всей серьезностью.



Однако, как передает разведка, российское командование испытывает значительное давление от Кремля. Российские военные получают приказы демонстративно достичь какой-либо оперативной цели. По этой причине перераспределение войск РФ, по прогнозам разведки, произойдет хаотично и без надлежащей подготовки, что будет угрожать России еще большими военными потерями.



Кроме того, сообщается, что в настоящее время Азовсталь покинули 1700 раненых украинских бойцов, однако на заводе остается до сих пор неопределенное количество воинов ВСУ.

Напомним, в течение 19 мая защитники Донбасса отбили 14 атак кафиров и уничтожили около 30 единиц техники.