Если Россия возьмет Мариуполь, то передислоцирует силы на Донбасс, но не сможет сделать это эффективно, - британская разведка
По данным разведки, войска РФ предпримут попытку передислоцировать подразделения, однако за короткое время и без должной подготовки, что будет стоить им еще больших потерь
Об этом сообщает разведка министерства обороны Великобритании.
Как передает разведка, в случае взятия Мариуполя, российские войска предпримут попытку передислокации и пойдут в Донбассское направление для укрепления своих позиций там.
Как отмечается в отчете, из-за интенсивного сопротивления ВСУ продолжающимся с первых дней войны оккупантам силы РФ вынуждены переоснастить и отремонтировать свою технику и восстановить ресурсы, прежде чем передислоцировать подразделения. По мнению британского минобороны, этот процесс может длиться долгое время, если подойти к переоснащению со всей серьезностью.
Однако, как передает разведка, российское командование испытывает значительное давление от Кремля. Российские военные получают приказы демонстративно достичь какой-либо оперативной цели. По этой причине перераспределение войск РФ, по прогнозам разведки, произойдет хаотично и без надлежащей подготовки, что будет угрожать России еще большими военными потерями.
Кроме того, сообщается, что в настоящее время Азовсталь покинули 1700 раненых украинских бойцов, однако на заводе остается до сих пор неопределенное количество воинов ВСУ.
- Напомним, в течение 19 мая защитники Донбасса отбили 14 атак кафиров и уничтожили около 30 единиц техники.
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