Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо"

"Россия накапливает авиацию у наших границ с одной целью – им нужно преимущество в воздухе. Поскольку им нужно уничтожить не только героический Бахмут и Угледар, а другую территорию Украины. Поэтому очевидно, что они над этим кейсом работают и будут работать. Однако наши Силы обороны полностью готовы к разным сценариям развития событий", - пояснил Селезнев.

Военный эксперт отметил, что украинская система противовоздушной обороны работает достаточно эффективно против любых воздушных целей.

"Силы обороны Украины готовы уничтожать любого врага, который отважился ворваться на нашу территорию. И хотя авиационная составляющая российской армии имеет тотальное преимущество над нашей, легкой прогулки в нашем небе им не видеть. Наша система противовоздушной обороны, которую россияне уже трижды "уничтожили", работает и очень эффективно. Именно поэтому если РФ попытается устроить масштабную авиационную атаку на территорию Украины, то большинство их самолетов очень быстро будут уничтожены", - добавил он.