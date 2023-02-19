Если Россия устроит масштабную воздушную атаку Украины, то большая часть самолетов РФ будет уничтожена в первые минуты, – военный эксперт Селезнев
Военный эксперт Владислав Селезнев убежден, что российская авиация не будет иметь успеха в случае масштабной атаки на территорию Украины
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо"
"Россия накапливает авиацию у наших границ с одной целью – им нужно преимущество в воздухе. Поскольку им нужно уничтожить не только героический Бахмут и Угледар, а другую территорию Украины. Поэтому очевидно, что они над этим кейсом работают и будут работать. Однако наши Силы обороны полностью готовы к разным сценариям развития событий", - пояснил Селезнев.
Военный эксперт отметил, что украинская система противовоздушной обороны работает достаточно эффективно против любых воздушных целей.
"Силы обороны Украины готовы уничтожать любого врага, который отважился ворваться на нашу территорию. И хотя авиационная составляющая российской армии имеет тотальное преимущество над нашей, легкой прогулки в нашем небе им не видеть. Наша система противовоздушной обороны, которую россияне уже трижды "уничтожили", работает и очень эффективно. Именно поэтому если РФ попытается устроить масштабную авиационную атаку на территорию Украины, то большинство их самолетов очень быстро будут уничтожены", - добавил он.
- 18 февраля в Воздушных силах ВСУ отреагировали на информацию о накоплении РФ авиации вблизи границы с Украиной , отметив, что наша система ПВО значительно более совершенна, чем год назад.
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