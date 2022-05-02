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Главная война с Россией Если Россия спровоцирует войну со стороны Приднестровья, это будет свидетельством того, что РФ идет на опережение, - директор ЦИАКР
Эксклюзив

Если Россия спровоцирует войну со стороны Приднестровья, это будет свидетельством того, что РФ идет на опережение, - директор ЦИАКР

2 мая, 2022 понедельник
14:36
война с Россией Приднестровье

Директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак отметил, что РФ понимает, что когда у украинской армии будут "более свободные руки", она легко первая уничтожит риск со стороны Приднестровья

Об этом говорится в эфире Еспресо.

"Если бы Украина совместно с Молдовой начала уничтожать этот так называемый приднестровский контингент, то эта история могла бы быть на пользу Украине и могла бы быть ощутимой победой", - сказал Бадрак.
Эксперт добавил, что единственным препятствием является то, что Украина не может сейчас рассредоточивать силы на разные направления: "Сейчас не тот момент, чтобы рассредоточивать силы", - подчеркнул эксперт.

  • Добавим, у России есть планы по вторжению в Молдову. Об этом сообщает The Times со ссылкой на источники в украинском военном руководстве. Собеседники издания говорят, что российские спецслужбы рассматривают возможность раздувания беспорядков и мятежей в стране. По данным источников, украинская разведка отметила определенную активность на аэродроме Тирасполя – фактической столице непризнанного Приднестровья. Источники предполагают, что российские военные планируют осуществить высадку воздушного десанта на транспортных самолетах Ил-76 и вертолетах в Приднестровье. Якобы те будут лететь с аэродрома в оккупированном Крыму.

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