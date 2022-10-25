Если Россия применит ядерное оружие в Украине, это будет "чрезвычайно серьезная ошибка" - Байден
Президент США Джо Байден во вторник, 25 октября, в очередной раз предостерег Россию от использования тактического ядерного оружия в Украине, заявив, что такой шаг со стороны Москвы будет "серьезной ошибкой"
Об этом он заявил во время интервью для телеканала CNN .
"Я провел много времени сегодня, говоря об этом. Позвольте мне просто сказать, что Россия совершит очень серьезную ошибку, если она применит тактическое ядерное оружие", – заявил президент США.
"Я не гарантирую, что это будет операцией под чужим флагом. Мы не знаем. Это было бы серьезной, серьезной ошибкой", – добавил он.
- 19 октября Великобритания предупредила президента РФ Путина о "серьезных последствиях", если он применит ядерное оружие в войне против Украины.
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