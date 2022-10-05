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Главная Мир Если Россия применит ядерное оружие, ответ должен быть военным, - президент Чехии Земан

Если Россия применит ядерное оружие, ответ должен быть военным, - президент Чехии Земан

5 октября, 2022 среда
16:36
Мир Милош Земан

Европейские государства, а также другие страны должны послать предупреждение, что если Россия применит ядерное оружие в Украине, то будет не только дипломатическая, но и военная реакция

Об этом сказал президент Чехии Милош Земан после встречи с эмиром Катара в Праге.

По словам Земана, российские угрозы означают, что существует серьезный риск ядерного конфликта.

Он считает, что в такой ситуации не только европейские государства должны реагировать на военный ответ.

"И еще до этого ответа они должны направить абсолютно четкое предупреждение, что если Российская Федерация применит ядерное оружие на украинской территории, то реакция будет не только дипломатической, но и военной, со всеми вытекающими отсюда последствиями", - добавил Земан.

  • 1 октября Институт изучения войны заявил, что поскольку Путин терпит неудачи на войне в Украине, он размышляет над тем, чтобы использовать ядерное оружие.
  • Позже минобороны Молдовы отметило, что использование Россией ядерного оружия будет считаться военным преступлением.
  • 3 октября министр обороны Великобритании Бен Волес подчеркнул, что возможность использования Путиным ядерного оружия существует, но она маловероятна.

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Новости
Россия
Чехия
ядерное оружие
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