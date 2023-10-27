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OPINION

Если Россия не развалится, следующая ее война против Украины будет более кровавой

Юрий Гудыменко
27 октября, 2023 пятница
14:08
Мнение

Даже возвращение к границам 1991 года не будет окончательной победой Украины

Ведь уцелевшая российская империя в следующий раз начнет полномасштабное наступление не с ракетных ударов по украинским городам, а с ядерного удара.

А вот наши западные партнеры попали в интереснейшую логическую ловушку. Для них Россия почему-то воспринимается не как империя, а как великая держава, где много национальностей. Одной из важных наших задач является рассказать миру, что Россия является империей, что она захватывала свои нынешние территории незаконно, что там происходят притеснения по национальному признаку. Если есть возможность бить врага не только на фронте, но и изнутри, то этим нужно воспользоваться. Возможно, это ускорит распад России и, соответственно, окончание войны.

Многие западные политики также не понимают: если закончатся боевые действия, но Россия сохранит целостность, то это будет означать, что до следующей, более кровавой войны будут оставаться считанные годы, и она будет более масштабной.

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По мнению россиян, это будет простая логика: попробовали "гуманно", ракетами — не сработало, надо "ядерку". Мы же имеем дело с изуверами, а не рациональными людьми. Соответственно, мы должны доносить миру, что там есть порабощенные народы. Мы должны с ними сотрудничать и привлекать их в нашу армию, воевать на нашей стороне.

Я бы очень хотел, что в наших Вооруженных Силах или спецслужбах были не просто батальоны с географическим названием, а по национальностям. Они частично есть, но было бы гораздо правильнее сформировать отдельные батальоны из якутов, бурят и других. Это улучшит нашу ситуацию на фронте и покажет всему миру, что народы РФ готовы бороться за свою независимость.

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Об авторе. Юрий Гудыменко, военнослужащий, председатель ОО "Украинское объединение "Мечта", и эксперт Временной специальной комиссии Верховной Рады Украины по работе с порабощенными народами РФ

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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