Если Россия не разблокирует порты для экспорта зерна, могут умереть миллионы людей, – итальянский министр

Слова дипломата цитирует BBC.

"Блокировка экспорта зерна – это держать в заложниках и осуждать насмерть миллионы детей, женщин и мужчин", – сказал Ди Майо после встречи с представителями средиземноморских стран и Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. Он добавил, что определяющими станут несколько следующих недель.