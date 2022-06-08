Если Россия не разблокирует порты для экспорта зерна, могут умереть миллионы людей, – итальянский министр
Миллионы людей могут умереть из-за голода, если Россия не снимет блокаду украинских портов на Черном море. Об этом заявил министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо
Слова дипломата цитирует BBC.
"Блокировка экспорта зерна – это держать в заложниках и осуждать насмерть миллионы детей, женщин и мужчин", – сказал Ди Майо после встречи с представителями средиземноморских стран и Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. Он добавил, что определяющими станут несколько следующих недель.
- Напомним, Россия заблокировала украинские порты, сделала невозможным экспорт зерна. Кремль требует мирового сообщества снять с РФ санкции во избежание продовольственного кризиса.
- 29 мая телекомпания CNNсообщила , что россияне вывозят украденное в Украине зерно в Сирию.
- 1 июня разблокировать экспорт пшеницы из Украины призвал Папа Римский.
- 5 июня глава МИД Италии Ди Майо спрогнозировал новые войны в Африке из-за нехватки украинского зерна.
- 6 июня Зеленский опроверг информацию, что Украина рассматривает вариант экспорта зерна через Беларусь.
- 7 июня Минагрополитики сообщило , что из-за блокады портов Украина экспортирует втрое меньше зерна, чем до войны.
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