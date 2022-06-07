Об этом передает пресс-служба партии "ЕС".

"Почему мы говорим только об экспорте украинского зерна, а не говорим об экспорте других продуктов украинского экспорта? Почему мы не говорим об импорте через украинские порты сырья, которое обеспечивает рабочие места и функционирование украинской промышленности? Почему россия, которая якобы ведет переговоры с Турцией, с одной стороны, бомбит ракетами транспортную инфраструктуру, которая доставляет это зерно в одесские порты, порты Дуная, и таким образом пытается сегодня обмануть мир?" - отметил Порошенко.

"Мое предложение совершенно другое. Я приветствую усилия Турции, которая согласилась обеспечивать, ее военно-морские силы, эскорты торговых кораблей. Просьба, чтобы это было не только зерно, а все, потому что экспорт Украины должен функционировать", - говорит Петр Порошенко.

"Если Россия не прекратит блокаду, мы должны немедленно, в течение недель, если не дней обеспечить тотальную блокаду российского экспорта. Всего, а не только зерна или нефти, не только газа – всего. Потому что 80% российского экспорта осуществляется морем", – констатирует Петр Порошенко.

"Сегодня мы можем применить такие же механизмы, как при аресте яхт российских олигархов. Мы можем найти такие же механизмы, которые я применял, когда был акт агрессии против Украины в Керченском проливе. На основании решений судов мы будем арестовывать российские суда, пока блокада не будет снята. Это называется экстерриториальные санкции, которые должны быть в следующих пакетах. Все предложения выписаны", – констатирует пятый президент.

"Я использовал трибуну Сопотского конгресса, для того чтобы предложить их так же, как мы это сделали на саммите и конгрессе Европейской народной партии, лидирующей политической силы Евросоюза. Мы предложили президенту Еврокомиссии, еврокомиссарам подобные шаги по расширению санкций, потому что в санкциях нужно быть креативным, не только вводить персональные санкции", – считает Петр Порошенко.

"Если говорить о персональных, то это – список Бучи, потому что не только Путин и его клика, а каждый солдат, офицер, генерал, принимавший в этом участие, должен знать, что ответственность будет неотвратима и поэтому в следующий раз, когда он будет применять оружие против гражданских, он трижды подумает и это его остановит", – подчеркивает Порошенко.

"Вопрос санкций был очень тщательно проработан и предложен. Нам не нужно помощи в разминировании, мы сами знаем дороги, которые могут использовать торговые караваны под защитой Турции. Но никому мы не дадим право досматривать, что это - зерно, или это постное масло, или это пищевое сырье, или это горючее, или что-нибудь другое. Мы суверенное государство, которое имеет суверенные права в международном Черном море, и никакого другого статуса мы россиянам не дадим сделать", – резюмирует Порошенко.

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