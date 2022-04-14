Если Россия нападет, Польша готова дать ответ, – спикер МИДа Польши Лукаш Ясина
Если Владимир Путин начнет какую-то агрессию против Польши, страна ответит
Об этом сообщил спикер МИД Польши Лукаш Ясина.
По его словам, Польша и ее союзники всегда готовы к возможному нападению.
"Готовы все члены НАТО. Статья 5 Вашингтонского договора говорит, что агрессия против любой страны НАТО – это агрессия против целого Альянса. И если Владимир Путин начнет какую-то агрессию против Польши, Литвы, Латвии, Эстонии или Финляндии, если она будет в НАТО, - это будет красная линия для всех нас", - заявил Ясина.
- Напомним, Медведев пригрозил милитаризацией Финского залива в ответ на вступление Швеции и Финляндии в НАТО.
- Ранее российский политолог Андрей Пионтковский сказал, что уверен: среди планов Путина есть использование ядерного оружия в войне против Запада.
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