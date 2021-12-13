Если Россия нападет на Украину, США могут увеличить военное присутствие на восточном фланге НАТО, - представитель Белого дома
Представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединенные Штаты Америки рассматривают возможность увеличить свое военное присутствие в восточноевропейских странах НАТО, если Россия решит напасть на Украину
Об этом Псаки заявила во время брифинга, передает Эспрессо.TV.
"Если мы вспомним 2014 год, многие наши союзники в НАТО намеревались увеличить присутствие (в регионе Восточной Европы, - ред.), намеревались на дополнительное размещение войск на ротационной основе. Несомненно, такие меры (США, - ред.) также рассматривают в случае, если Россия решит совершить нападение на Украину", - заявила спикер.
- Напомним, 7 декабря президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин провели встречу в режиме видеоконференции. Байден предупредил Путина об общем с союзниками ответе "экономическими и другими мерами" в случае нового нападения РФ на Украину.
- Заместитель Госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что в случае дальнейшей агрессии против Украины новые санкции против РФ будут чрезвычайно серьезными и изолируют россиян от мира.
- 8 декабря США и ЕС договорились "быстро и жестко" наказать Россию, если она усугубит агрессию против Украины.
- Президент США Джо Байден заявил, что американские войска не планируют размещать в Украине для защиты от российской агрессии.
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