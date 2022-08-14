Кремлевский ядерный шантаж на временно оккупированной Запорожской АЭС означает, что у Кремля закончились буквально аргументы, и они переходят к беспрецедентному запугиванию не только Украины, но и всего мира? И фактически это является свидетельством колоссального кризиса кремлевского жанра.

Вы действительно правы. Это последний козырь российского шантажа. Дело в том, что ядерный шантаж является исключительно эффективным элементом российской политики вот уже последние 15 лет. Благодаря этому шантажу Украину и Грузию отказались принимать в НАТО. Была очень умеренная реакция на аргессию против Грузии, аннексию Крыма и так далее.

Но этот шантаж не может продолжаться до бесконечности. Американцы поняли эту угрозу и даже сформировали новый новый вид ядерных вооружений. Это приказал еще министр обороны предыдущего правительства Метис. Он распорядился на двух ракетоносцах "Огайо" снять боеголовки так называемые "судный день" на 50 килотон (огромной мощности, предполагающих концепцию взаимного гарантированного уничтожения) и заменить их малыми боеголовками на 4-5 килотон. Теми тактическими ядерными зарядами, которые в большом количестве России, которыми Путин постоянно угрожал. Тем самым американцы дали четкий ответ, что безнаказанными ядерные удары не останутся.

А концепция Патрушева и Путина, и они этого не скрывали, заключалась в том, что хотя по конвенционному уровню мы уступаем НАТО, и мы будем угрожать тактическим ядерным оружием, будем готовы его применить, НАТО испугается и капитулирует. В этой иллюзии они прожили 15 лет, и НАТО постоянно отступало. Это было одной из причин, по которым они решились на эту войну, которая была объявлена не только Украине, но и всей Европе. Вы же помните от 15 декабря: "НАТО, собирайте манатки и убирайтесь". Так вот, Путин был заявлен официально, публично, а также доказан по личным каналам, что, в случае использования тактического ядерного оружия, Россия получит ответный удар. Собственно говоря, если переводить на язык питерской подворотни, которую он воспринимает – его тоже убьют.

Это стало эффективным сдерживанием использования тактического ядерного оружия. И он начал искать путь, как обойти эту угрозу, обойти необратимость наказания в случае использования ядерного удара. Первой его попыткой была так называемая передача ядерного оружия Беларуси. Он думал поиграть с таким сценарием – помните, как была встреча с Лукашенко, тот просил ядерное оружие, Путин хотел доверить эту высокую миссию использования ядерного оружия Лукашенко и остаться вроде ни при чем – я здесь не уследил, Лукашенко виноват, его и спрашивайте . Но ему объяснили, что это тоже не пройдет, ответный удар будет отрапортовен ему, поэтому похоже он от этого отказался.

Ему пришла в голову "счастливая идея", как устроить ядерную катастрофу безнаказанно. Вы заметили, что последние две недели Москва развернула ужасную пропагандистскую кампанию обвинения Украины в артиллерийских ударах по Запорожской АЭС и подготовке ядерного удара. Сегодня еще самые свежие заявления российских СМИ, что американцы по всей территории Запорожской АЭС разложили контейнеры с ядерными отходами, украинцы именно по ним будут наносить удары и так далее. Это понятно. Это та же школа, из которой Путин пришел к власти. Он пришел к власти, взрывая дома с собственными жителями и обвиняя в этом чеченское сопротивление. Сейчас он намерен взорвать Запорожскую АЭС, чтобы предотвратить наступление украинской армии, которое не может остановить военные действия, и предотвратить поставки современного американского оружия. И обвинить…

Я ознакомился с заявлением генерала Васильева – одного из командиров или военных полицейских, которые сейчас орудуют на территории Запорожской области, в частности, речь идет и о контроле над Запорожской АЭС. Он создает впечатление совершенно неадекватного человека. Он начинает говорить о каком-то славянском атомном наследии, чтобы забрать его у так называемых "нацистов", или все превратить в пепел. Я не знаю, это ли такая игра на публику из разряда "держите меня семеро, иначе я зарежу собственную бабушку". Это уже не шутки. И эта история действительно откроет ящик Пандоры для Путина, потому что это – не локальная история. Это даже не Осама Бен Ладен, он переходит за предел зла абсолютного.

Это западные лидеры должны объяснить Путину. Ибо для него – это гениальная находка, как устроить ядерную катастрофу, избежав наказания. Вот вы процитировали письмо Васильева. Там есть совершенно ужасающие вещи. Он идет как обращение к солдатам. "Вы, солдаты великой русской армии, вы выполните вверенную нам священную миссию, у вас рука не дрогнет. Это – русская земля и если она не русская, то пусть не достается никому, ее превратят в пепел". Там есть одна фразочка, которую я процитировал, она издает все путинское намерение. "Если нам придется уйти с этой территории", – сказал генерал Васильев. Все это обсуждалось в кремле на самом высоком уровне, они понимают эту угрозу, что придется отступить перед украинской армией. И эта ядерная катастрофа – это полностью продуманная акция с целью не допустить наступление украинской армии и сорвать поставки в Украине западного оружия.

Это серьезнее, чем все до сих пор. Потому что во всех угрозах открыто использовать ядерное оружие, ударами российских ракет была четкая атрибуция преступника – это Путин. А здесь он намерен повесить это на Украине. И вот что меня смущает – значительная часть западной печати выходит под такими заголовками: "Россияне и украинцы обвиняют одни других в артиллерийских атаках на Запорожскую АЭС". Это уже половина дела Путина сделана! Ему этой формулы хватает – неизвестно кто, ах эта проклятая неизвестность, может русские, а может и украинцы… Этого ему достаточно для прикрытия.

Потому огромная ответственность лежит на западных лидерах. Уже появилось заявление "семерки" в среду. Они потребовали передать Запорожскую АЭС под контроль Украины. И, во-вторых, направить туда группу наблюдателей, если хотите – инструкторов, людей, отвечающих за безопасность.

Я с вами соглашаюсь, действительно Запорожская АЭС должна быть освобождена от российских оккупационных войск и в нынешней ситуации – получить статус демилитаризованной зоны. Единственное, что я не уверен, пойдет ли Путин на это. С другой стороны, я не знаю, какая каша, происходящая вообще у изголовья российских военных. Потому что если произойдет та или иная техногенная катастрофа там, это означает, что российская оккупационная военная группировка будет сожжена в пепел. То есть это уже даже не будут бурить, копирсались в Рыжем лесу под Чернобылем. Это 30-50 тысяч российских военных может, если не сгореть заживо, то получить лучевую болезнь. И никто не знает, куда может улететь это облако. А может быть она накроет ненавистный прокуратору Истанбул? Пойдет ли на Ростов или на Кострому?

Путина это совершенно не интересует – ни 30 тысяч собственных солдат, ни миллионы собственного населения. Еще 8 лет назад, когда Путин начал свой ядерный шантаж, он начал его своей крымской или, как я ее называю – "судетской речью", он заявил, что мы российский разобщенный народ, мы должны восстановить справедливость, фактически объявляя претензии на территорию. стран НАТО. Он несколько раз повторял: да, мы уступаем НАТО на конвенционном уровне, но преобладает на ядерном уровне. То есть открыто угрожал ядерным оружием.

Я тогда написал статью, которая называлась "В эпоху Крым Пут Ина ядерное сдерживание должно носить персональный характер". Что это значит? Общая концепция взаимного гарантированного уничтожения состоит в том, что ни США, ни СССР (а затем Россия) не могут нанести полномасштабный ядерный удар по другой стране, потому что в ответ в любом случае они получат такой же удар, погибнут миллионы, десятки миллионов. людей. Так вот, для Путина это не сдерживающий фактор. Я тогда еще писал, что для того чтобы сдерживать ядерные амбиции Путина нужно дать ему понять, что он лично умрет в случае такого удара. Что касается тактических ядерных ударов боеголовками, то Путину объяснили. Потому он и схватился за Запорожскую АЭС. А сколько людей погибнет, его не интересует.

Его интересует только одно – не погибнет ли он. Или политически, или физически. А в его случае эти два вектора будут совпадать.

Потому что даже реакция вчерашней, позавчерашней кремлевской тусовки, пропагандистского аппарата на удар Украины по Крыму лишний раз меня убеждает (хотя это было понятно и раньше), что освобождение Херсона приведет к взлому путинской системы. Возобладает формула "Опущенный пахан - не пахан", и он потеряет власть, а за ней - и жизнь. Поэтому он сейчас борется за свою жизнь. Ему всеми средствами следует остановить украинское наступление. И за это десятки миллионов жизней россиян, украинцев, европейцев для него – ничто. Сейчас он борется за свою подлую жизнь. Ибо, потеряв власть, он немедленно потеряет жизнь. Вот какие ставки!

И вы совершенно правы – нужно некий международный контингент ввести на территорию Запорожской АЭС. Я надеюсь, что в ближайшие дни Путину будет предъявлен соответствующий ультиматум, что эта позиция Большой семерки будет расширена до очень конкретного ультиматума – о передаче Запорожской АЭС под контроль Украины.

Кто должен был ему объяснять? Потому что, насколько я понимаю, кроме тех или иных африканских вождей, с ним сейчас немногие говорят. Я не знаю, что привозил ему в шарик Герхард Шредер. Мы услышали "шредеровский план", но я не знаю, насколько он был уполномочен какие-то записочки от Путина или Путину привозить.

Вы правильно упомянули. Это еще раз подтверждает мой тезис об отчаянном положении в котором они находятся. Потому что цепляться за такую дискредитированную немецкую шлюху, которую презирают во всей Германии, что привезти в Москву, чтобы что-то пообещал о перемирии и остановке войны – это показывает в каком отчаянном положении Путин. И это очень небезопасно. Он готов использовать последний довод с Запорожской АЭС. Единственное, ему должны объяснить, что его убьют на следующий день после этого. Тогда он этого не сделает. Здесь все сводится к очень простым вещам.

Каким образом Путин хотел бы отползать? Мы понимаем, что история о Шредере, это не только о плохом Шредере так сказать в путинской игре. Шредер привез все маниакальные идеи снова – конфедерации украинского, сложение оружия, демилитаризации. Но мы понимаем, что это вброс на публику, и я понимаю, что где-то было какое-то зерно, зерно в фигуральном плане. Тем более что состоялись переговоры с Эрдоганом, куда Путин таскал (внимание!) Кадырова. Я не знаю, какой функционал у Кадырова, потому что Эрдоган очень хорошо знает русское расписание.

Эрдоган отказался встречаться с Кадыровым, и министр иностранных дел, которому тоже пытались подсунуть Кадырова, тоже отказался. Вы правильно подчеркнули, что Шредер предлагал, чтобы этот турецкий механизм с продажей зерна был распространен на перемирие в целом. Путин, давайте говорить откровенно, назначил главным по переговорам и по принуждению Украины к миру именно Эрдогана. До этого эту миссию выполняли Драги и Макрон с Шольцом. Они приехали 16 июня в Киев. И очень правильно сделал Зеленский – перед тем, как их принимать, послал их в Ирпень, где их ткнули носом в военные преступления России, и они даже не посмели потом вылезти с этим планом.

Теперь это миссия Эрдогана и он ее принял, начал повторять тезисы Макрона, что не надо унижать Россию, Запад неправильно разговаривает с Россией и так далее. Эрдоган хитрый, умный, циничный политический деятель, преследуя свои турецкие национальные интересы по восстановлению Османской империи. Он прекрасно понимает, что украинцы не согласятся. Приедет потом и скажет: "Дорогой Владимир, я пробовал, но эти украинцы не соглашаются". Но он уже взял у Путина огромную цену – это Карабах, Армения и Сирия. Это еще раз подтверждает мой основной тезис о том, что происходит сейчас. Попытка совершить страшное преступление и повторить ядерную катастрофу в Европе, используя абсолютно дискредитированного Шредера, готовность продать Эрдогану, он уже продал Армению, Нагорный Карабах, своего союзника Асада – все, что угодно, лишь бы спасти свою жизнь. Так положение у Путина и очень многое зависит от Запада. Надо немедленно прекратить это "россияне и украинцы обвиняют друг друга. Кстати, это стандартный прием - "россияне и украинцы обвиняют друг друга в гибели военнопленных в Оленовке" и так далее.

Нет, это самая подличная медиастратегия, политологическая стратегия, которая может только использоваться. Потому что это де-факто приравнивает жертву и убийцу. Я просто иногда теряю покой, когда такое слышу. Мы же видим, как они и почему идут на такие ужасающие преступления. Речь идет о Катыни, Оленовке. Мы понимаем, что Путину не нужно было брать очередной и лишний грех на свою адскую душу. Но все же они в Оленовке на это пошли – на убийство более 50 человек. Сейчас на День независимости они собираются устроить какое-то адское судилище над нашими военнопленными. Почему он идет на это?

Что касается Запада, часть которого придерживается этого подлого тезиса "либо русские, либо украинцы" – процентов 20 это высокооплачиваемая агентура Кремля, а часть – полезные буржуазные идиоты. Я не думаю, что Салливан является российским агентом. Он – сторонник такой школы политологической "real politic", сторонник изоляционистской политики Америки и так далее. Очень тяжелая борьба ведется с ними, но в общем-то в нашу пользу. Сейчас каждый день решающий. Меня очень ободряет заявление "Большой семерки" и мне кажется, что наконец-то они здесь поняли, в отличие от части медиа, что эта форма "о, проклятая неизвестность, мы не можем понять кто совершает преступления – русские или украинцы", – это уже совершенно не работает.

Но почему они пошли на геноцид и конкретное уничтожение военнопленных вопреки всем конвенциям, сравнимым с преступлением в Катыни. Там уничтожено больше людей, но уровень зверства тот же и та же попытка спрятать под ковер и рассказывать "это сделали наши враги". Но в Катыни это дело вытекло. Почему они здесь ушли? Ведь история очень очевидна, американцы хорошо отслеживают удары HIMARS. Почему такая идиотская и лживая конструкция была использована в кремле?

Я тоже задавал себе этот вопрос – почему они приписали HIMARSам. Это же элементарно проверяется – через GPS на "хаймерсах". Я это заметил еще в случае со Скрипачами. Они для части своей аудитории глумятся над жертвами. Их месседж был двойной – на Запад они говорили, что это не мы, а своей аудитории Симоньян говорила: "Да, это мы сделали. Скрипач предатель, потому заслужил".

И то, что сделали с пленными – то же самое. Часть российской аудитории, доведенной до безумия этой пропагандой, она с удовольствием это воспринимает. То же было с ужасными видео со издевательствами и убийством украинского пленника бурятом или тувинцем. Первые два дня российские патриотические каналы типа "Русичей" говорили: "это месть бандеровцам русского патриота". А потом уже через два дня ушла команда из кремля и они начали по-другому говорить, что это фейк, там украинские кроссовки и так далее. Часть этого, что вы называете глупостью – это не глупость, а циничная и издевательская наглость. Но что вы хотите, если американская сволочь Сигал приезжает в лагерь военнопленных и фактически участвует в пытках? Что такое их допросы? Они вчера показывали по всем каналам, как допрашивают выживших пленных, и Сигал заставляет их говорить, что это был взрыв ракеты и так далее. А где один подлец Сигал, там их найдется и десяток. Они же обещали привезти кого-то из Красного креста, и привезли негодяев из Франции – профессоров, публицистов. Купленной с корнями путинской сволочи достаточно для того, чтобы во всем мире эта сволочь кричала после взрыва на Запорожской АЭС тот же нарратив – "неизвестно кто".

Поэтому необходима сейчас немедленно максимально жесткая позиция Запада по этому вопросу. На неформальном уровне нужно объяснить ему, что он сдохнет немедленно, если на это решится. А на формальном уровне – требования, ультиматумы, чтобы добиться вывода российских войск из Запорожской АЭС.

А как повлияет на психологию или психоэмоциональный уровень кремлевского руководства история а-ля военный аэродром под Саками в Крыму? Мы понимаем, что это, возможно, была проба пера и подобные истории будут повторяться. Что самое интересное и характерное, в Кремле не обвиняли украинскую сторону, не обвиняли подлый Запад, предоставивший Украине какие-то высокоточные ракеты, не обвиняли диверсантов и шпионов. Вы понимаете, они как-то так поджали хвоста и начали там рассказывать абсолютный бред. Хотя мы видели, что взорвалось в нескольких локациях. Насколько я понимаю это только начало.

Да, и это вызвало шок. Вы же видели русские СМИ, российскую верхушку. Они до сих пор придерживаются версии, что там какой-нибудь неожиданный взрыв боеприпасов и так далее. Это уже сильно изменило общественное мнение. Не случайно украинское руководство на днях поставило задачу завершить войну к зиме. Потому что эта реакция шока, страха, ужаса на удар в Крыму для меня доказала, и это уже очевидно для всего мира, что освобождение Херсона будет означать падение путинского режима. Если таковая шоковая реакция была на один удар по одному аэродрому. А взятие Херсона – это реальная военная задача, которую можно решить через месяц-два. Поэтому я согласен с оценкой украинского руководства. Но это не оценка или прогноз, а, если хотите, приказ завершить войну до зимы. Для этого хватит взять Херсон. Все остальное русская верхушка сделает сама.

Известный военный эксперт, полковник британской армии в отставке Глен Грант, с которым я имел честь на прошлой неделе анализировать ситуацию, не говорил о падении путинского режима, а говорил о возможном падении фронта кремлевских войск в Украине. То есть освобождение Херсона может повлечь за собой цепную реакцию, реакцию домино. Но здесь есть два момента. Военное поражение – это одно. А с другой стороны не просто верные лизоблюды, но и соучастники военных преступлений. Речь идет о людях, окружающих Путина. Тот же Шойгу, тот же Герасимов. Я не знаю, какая сейчас конфигурация власти в кремле. Как они могли бы это использовать? Он бы пришел и объяснил – такая вот такая ситуация. Вы же помните, как после сбитого российского самолета Эрдоганом ничего не произошло, как-то облизали брови и потихоньку-потихоньку ушли и потушили этот скандал.

Да что самолет! После того как Эрдоган фактически захватил весь южный Кавказ и разбил союзника России Армению. Турецкая империя сейчас занимает на южном Кавказе позиции, которых она не имела 180 лет. Путинский блеф рушится на наших глазах. Правильно говорит британский специалист – упадет фронт и упадет вся путинская система. Путинская джамахария просто упадет под тяжестью своих преступлений. Эта реакция на удар по Крыму показала, насколько хрупок весь этот пропагандистский фейковый механизм, весь фейк о втором военном государстве. В ближайшие дни станут решающими – удастся ли мировому сообществу наглядно и убедительно объяснить Путину, что за взрыв на Запорожской АЭС будет отвечать лично он и отвечать председателем. Тогда этого взрыва не последует.

С другой стороны, есть и сценарий Б. Действительно Путин отползет с Запорожской станции или прекратит регулярно провоцировать мировое сообщество и Украину, угрожать всем техногенной катастрофой и попытаться заморозить войну и перевести ее на позиционный уровень. Мы понимаем, что это тоже возможный сценарий. То есть, он не будет идти в контратаки, не будет идти в наступление, а просто будет пытаться заморозить это все.

Это очень соблазнительный сценарий для Путина! Для него самое главное – заморозить войну. Чем же ее можно заморозить лучше, чем ядерной катастрофой в центре Европы? Еще раз повторяю – шансы, что Путин на это решится, очень высокие. Поэтому необходима беспрецедентная, жесткая, необычная, нестандартная реакция Запада. Еще никогда мир не был перед столь серьезной угрозой. Все предыдущие страхи ядерной бомбы – это был шантаж. После того, как Метис создал тактическое ядерное оружие в США, он понял, что Запад не капитулирует, а нанесет ответный удар. Вот он сейчас вытащил свой последний козырь. Все решится в ближайшие дни.

Ну, это его предпоследний козырь. Я, конечно, иронизирую, но мы понимаем, что свидетельством кризиса жанра является создание так называемых "губернских батальонов". Я не мог поверить, что они могут использовать подобное оружие, которое может возвратиться против них. Мы понимаем, что за люди туда входят.

Слушайте, это уже трагедия превращается в трагикомедию. Я видел эти кадры, сахалинский батальон показывали. Это люди моего возраста, наверное. Может, календарно они и моложе, но выглядели они не моложе меня. На них натянули какой-то облик военной формы и на что-то, похожее на оружие, они опирались, как на костыли. Я мучительно вспоминал, где же я все это видел. А это в хронике – последнее берлинское ополчение в конце апреля 1945 года.

Армия Венка! Где армия Венка, которая будет отбивать наступление от Берлина?!

Этот сахалинский батальон, московские бездомные Собянина, уголовники Пригожина. Пригожин лично вербовал в лагере заключенных. Говорил: мне прежде нужны убийцы и разбойники. Он же сидел 10 лет за убийство и разбой. Это и есть путинская армия Венка. Нет у него никаких карт, кроме ядерного взрыва на Запорожской АЭС. Поэтому еще раз призываю Запад отнестись к этому серьезнее.