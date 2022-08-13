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Главная война с Россией Если Россия добровольно не покинет Крым, там будут бои, - офицер ВСУ из АРК

Если Россия добровольно не покинет Крым, там будут бои, - офицер ВСУ из АРК

13 августа, 2022 суббота
22:29
война с Россией Замок "Ласточкино гнездо" на мысе Ай-Тодор в Гаспре (Крым, Украина)

Бывший пресс-офицер Генерального штаба ВСУ, затем офицер Управления гражданско-военного сотрудничества ВСУ Алексей Мазепа, до российского вторжения 16 лет живший и служивший Украине в Крыму, поделился своим видением путей возвращения временно оккупированного россиянами украинского полуострова

Разговор с ним сегодня, 13 августа 2022 года, обнародовал проект "КрымРеалии".

"Я считаю себя крымчанином. И мы вместе с семьей обязательно вернемся в Крым после нашей победы", - говорит военный.

"Мы все равно вернемся в Крым, где нас ждут. Тем же, кто решил стать коллаборантами и поддерживают врага, а также воюют на его стороне, могу сказать, что каждого найдет то наказание, которого они заслуживают", - заверил офицер.

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При этом он не исключил боев на полуострове.

"Крым должен быть освобожден теми средствами, которые будут нам доступны на тот момент. Сегодня военные действия фактически происходят на всей территории Украины. Поэтому, в случае необходимости, они могут переместиться и на территорию Крыма как части Украины. Если российские оккупанты не сложат оружие и не покинут территорию Крыма, если для ее освобождения потребуются боевые действия, то они, по моему мнению, будут", - объяснил офицер ВСУ из Крыма.

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Победой Украины, по мнению Алексея Мазепы, будет освобождение всей Украины, включая временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей, а также Крым.

Победой над Россией он также сочтет возвращение всех содержащихся в России украинских военнопленных и политзаключенных, осуждение виновников нападения на Украину международным трибуналом и "создание условий, чтобы подобная агрессия и война были невозможны в будущем".

Свои функции, задачи и место службы пока Алексей Мазепа не раскрывает.

  • Напомним, как считает глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, освобождение Крыма будет происходить "в короткие сроки, без жестоких боев", поскольку Россия на тот момент "будет на этапе своего тотального падения".

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Крым
военные силы Украины
Военные новости
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