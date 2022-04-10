Если Россия демократизируется, ее как государства просто не будет существовать, — политтехнолог

Об этом он сказал в эфире Espreso TV.



Политтехнолог заметил, что Россия – это страна, которая держится на лжи и жестокости: "Поэтому эти заявления западного мира, что в РФ можно что-то переформатировать для россиян означают только смерть".

Подорожный добавил, что в любом случае демократизация в России приведет не к положительным изменениям, а к исчезновению РФ как государства.



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