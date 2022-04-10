Если Россия демократизируется, ее как государства просто не будет существовать, — политтехнолог
По мнению Юрия Подорожного российское руководство отдает себе отчет, что как только они отступят от принципов авторитаризма и милитарной риторики, то Россия просто исчезнет
Об этом он сказал в эфире Espreso TV.
Политтехнолог заметил, что Россия – это страна, которая держится на лжи и жестокости: "Поэтому эти заявления западного мира, что в РФ можно что-то переформатировать для россиян означают только смерть".
Подорожный добавил, что в любом случае демократизация в России приведет не к положительным изменениям, а к исчезновению РФ как государства.
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