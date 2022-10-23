Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Срок освобождения Украины будет зависеть от того, будут ли помогать вооружениям России Иран и другие страны, например Турция. Если не будет помогать, а нас будут продолжать поддерживать страны НАТО, тогда, я думаю, что, возможно, через год-полтора мы сможем выйти на границы с Россией Федерацией в Луганской и Донецкой области и вернуть Крым. А если будут помогать РФ, то это может затянуться от двух до трех лет", - сказал Александр Дорошенко.