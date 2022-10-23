Если России не будет помогать Иран, мы сможем через год-полтора выйти на административные границы Украины, - офицер Нацгвардии Дорошенко
Депутат Харьковского областного совета, офицер Нацгвардии Александр Дорошенко считает, что в случае активной помощи России Ирану и других стран, украинским военным понадобится 2-3 года, чтобы вернуть административные границы Украины, включая Крым
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо".
"Срок освобождения Украины будет зависеть от того, будут ли помогать вооружениям России Иран и другие страны, например Турция. Если не будет помогать, а нас будут продолжать поддерживать страны НАТО, тогда, я думаю, что, возможно, через год-полтора мы сможем выйти на границы с Россией Федерацией в Луганской и Донецкой области и вернуть Крым. А если будут помогать РФ, то это может затянуться от двух до трех лет", - сказал Александр Дорошенко.
- НАТО может нанести превентивный удар по заводу по производству дронов-камикадзе из Ирана, ведь они используются как средства террора против мирных людей.
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