Если РФ уже рассказывает, что воюет с НАТО, остается взять Украину в Альянс, - эксглава МИД Литвы Линкявичюс
Россия уже сама утверждает, что воюет в Украине "против всего НАТО", так что с вступлением Украины в Альянс нет проблемы
Об этом бывший министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс написал в твиттере.
"Россия объясняет неудачи на фронте тем, что воюет не с Украиной, а с НАТО. Это значит, что Россия уже признает Украину частью Альянса. Поэтому остается, чтобы НАТО смирилось с этим", - написал он.
Известно, что Линас Линкявичюс возглавлял МИД Литвы в течение 8 лет – до конца 2020 года, когда его сменил на этом посту Габриелюс Ландсбергис. Он активно поддерживал Украину во время Революции Достоинства и после начала российской агрессии в Крыму и Донбассе.
- 16 октября главы МИД Эстонии, Латвии и Литвы призвали ЕС создать международный спецтрибунал против руководства РФ . Они подчеркнули, что ЕС должен продолжать поддерживать проводимые Украиной расследования рядом других государств, а также Международным уголовным судом (МКС).
- 18 октября глава Министерства иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис призвал ввести санкции против Ирана из-за поставок им дронов в Россию.
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