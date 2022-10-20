Об этом бывший министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс написал в твиттере.

"Россия объясняет неудачи на фронте тем, что воюет не с Украиной, а с НАТО. Это значит, что Россия уже признает Украину частью Альянса. Поэтому остается, чтобы НАТО смирилось с этим", - написал он.

Известно, что Линас Линкявичюс возглавлял МИД Литвы в течение 8 лет – до конца 2020 года, когда его сменил на этом посту Габриелюс Ландсбергис. Он активно поддерживал Украину во время Революции Достоинства и после начала российской агрессии в Крыму и Донбассе.

16 октября главы МИД Эстонии, Латвии и Литвы призвали ЕС создать международный спецтрибунал против руководства РФ . Они подчеркнули, что ЕС должен продолжать поддерживать проводимые Украиной расследования рядом других государств, а также Международным уголовным судом (МКС).

18 октября глава Министерства иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис призвал ввести санкции против Ирана из-за поставок им дронов в Россию.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb