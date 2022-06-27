Если РФ ударила по Кременчугу ракетой Х-22 – это терроризм: такое оружие бьет с отклонением до 1 км, – военный аналитик Самусь
Директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь считает, что если по торговому центру в городе Кременчуге попала ракета Х-22, то это терроризм, ведь такие ракеты могут отклоняться на расстояние километра от цели
Военный аналитик поделился деталями в эфире программы Радио Свобода "Свобода Live", транслируемой телеканалом "Эспрессо".
"Если это была ракета Х-22, то она могла попасть куда угодно. Это ракеты начала 1950-х гг. они очень устаревшие и могут попадать с отклонением до 1 км. Х-22 разрабатывались с применением ядерного оружия", - отметил Самусь.
Аналитик подчеркнул, что применение такого оружия является терроризмом, ведь ракета Х-22 точно не прицельная, чтобы стремиться попасть в конкретное место.
"Россияне могли целиться в любое место в Кременчуге и попасть по торговому центру. Фактически это терроризм. Применение такого оружия по городам, по жилым массивам означает простое желание убить людей", - отметил Михаил Самусь.
- 27 июня российские военные нанесли ракетный удар по городу Кременчуг Полтавской области. Сообщается о погибших.
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